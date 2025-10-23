Přijde o Turnaj mistryň? Andrejevová start v Tokiu plánovala, ale nedostala vízum

DNES, 15:28
Mirra Andrejevová (18) se překvapivě neobjevila v pavouku probíhajícího podniku WTA 500 v Tokiu a boj o poslední postupové místo na Turnaj mistryň má plně ve svých rukou její rivalka Jelena Rybakinová (26). Ruská kometa a aktuální světová devítka totiž nedostala vízum, a proto jí nebyl umožněn start v japonské metropoli.
Mirra Andrejevová může v pátek přijít o singlový start na Turnaji mistryň (© ČTK / AP / Andy Wong)

Na probíhajícím turnaji v Tokiu se mělo rozhodnout o posledních dvou účastnicích blížícího se Turnaje mistryň v Rijádu. Andrejevová ovšem v tomto týdnu nikde nehraje, což zajistilo kvalifikaci Jasmine Paoliniové. Kvůli absenci ruské komety má navíc boj o poslední postupové místo plně ve svých rukou Rybakinová, která dorazila po triumfu v Ningbu.

Andrejevová chtěla v japonské metropoli hrát na divokou kartu. Jak se ale ukázalo, tak do Tokia dorazit nemohla. "Nemá vízum," prozradila deblová specialistka Ellen Perezová v reakci na jednoho z fanoušků, jenž komentoval absenci aktuální světové devítky pod příspěvkem novináře a komentátora Josého Morgada na sociální síti X.

Chybějící vízum tedy Andrejevovou v podstatě vyškrtlo z boje o poslední letenku. V pátek se rozhodne, zda singlový Turnaj mistryň bude hrát Rybakinová, nebo Andrejevová. Pokud Rybakinová zvládne čtvrtfinále s jednou ze senzací letošní sezony Victorií Mbokovou, kvalifikuje se ona. V opačném případě se bude radovat Andrejevová.

Vítězka dvou letošních tisícovek Andrejevová ale do Rijádu dorazí každopádně. Účast má totiž jistou ve čtyřhře po boku krajanky Diany Šnajderové. Singlový start si určitě mohla zajistit s předstihem. Po čtvrtfinále ve Wimbledonu se jí však přestalo dařit a na posledních dvou turnajích ztroskotala hned po prvním zápase.

Japonsko má pro krátkodobý pobyt (do 90 dnů) bezvízový styk s mnoha zeměmi, ale Rusko na tomto seznamu není. Ruský občan tak potřebuje pro jakýkoli vstup do Japonska vízum, které Andrejevové nedostala. Na souběžně hrané dvěstěpadesátce v Guangzhou kvůli pravidlům WTA ruská tenistka účinkovat nemohla.

Rybakinovou dělí od Turnaje mistryň jedna výhra

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

alcaraz.dva
23.10.2025 16:42
Vízum na debla dostala..na singla nikoliv Nerozumím tomu..

Každopádně pro ni je určitě lepší zahrát si letos jenom debla ( respertive jednu soutez)..Bez většího tlaku pocítit atmosferu tohoto prestižního turnaje pro vyvolené
Reagovat
Ondřej.Jirásek
23.10.2025 16:44
Nedostala vízum do Tokia, o Turnaj mistryň v Rijádu nejde.
Reagovat
alcaraz.dva
23.10.2025 16:50
Reagovat
alcaraz.dva
23.10.2025 16:45
Teď jsem pochopila..nedostala vízum do Tokia..
Reagovat
alcaraz.dva
23.10.2025 16:46
A udělala dobre
Reagovat
slacker
23.10.2025 18:10
Vizum do Tokia? To tam maji jeste nejaka vnitrni viza do konkretnich oblasti a nestaci jen vizum do zeme, tedy do Japonska?
Reagovat
frenkie57
23.10.2025 18:12
Ale kde že, v Tokiu se hraje ten turnaj, na který se chtěla dostat.
Reagovat
lvicek
23.10.2025 16:35
"nemá vízum" neznamená, že ho nedostala, ale že ho ještě nedostala. Tzn. Nemuseli jí odmítnout, jen to třeba nepodala včas a ještě to není vyřízené.
Reagovat
muster
23.10.2025 16:42
evidentně prošvihla nějakou lhůtu, protože ani nepočítala s účastí ve městě Godzilly
Reagovat
muster
23.10.2025 16:46
u jiných by asi udělali výjimku, ale Rusáci jim nevoní, to je jasné
Reagovat
lvicek
23.10.2025 17:03
Já proti tomu nic nemám, není důvod jim vycházet vstříc. A taky si myslím, že zrovna Japonci mají rádi věci v pořádku a dle pravidel (nemám tedy osobní zkušenost).
Reagovat
alcaraz.dva
23.10.2025 17:19
Rusaci/nerusaci Japonci neresi
Rusove tam normálně hrají...Zitra Linda hraje s Annou..
Reagovat
muster
23.10.2025 17:43
měl sem na mysli tu výjimku, že se kvůli Rusům nepřetrhnou, aby ji dostala
Reagovat
emiliano
23.10.2025 16:03
Nech hrajú doma o Putinov pohár, čo ,nemajú dvorce?
Reagovat
frenkie57
23.10.2025 16:09
Putinův putovní pohár.
Reagovat
PTP
23.10.2025 16:12
Každá dva
Reagovat
frenkie57
23.10.2025 16:13
Reagovat
Ondřej.Jirásek
23.10.2025 15:46
Děkuji Mantra a Kandinsky1 za reakce a postřeh, dává to smysl, titulek změněn :)
Reagovat
com
23.10.2025 16:17
jim si podekoval, me se pokloň smilesmile
Reagovat
Mantra
23.10.2025 17:00
Reagovat
com
23.10.2025 15:39
Kdyby hrala za Kazachstan jako sběračka, tak takovy problemy mit nebude smile
Reagovat
Kandinsky1
23.10.2025 15:37
A nemůže za to spíš ušopleskyně respektive její tým, že to neřešili včas ?
Reagovat
Mantra
23.10.2025 15:38
Reagovat
Mantra
23.10.2025 15:32
ne Japonci, ale rusové za to mohou - to je veliký rozdíl! takže si to Ondřeji oprav
Reagovat
Ondřej.Jirásek
23.10.2025 15:33
Co si mám opravovat? V Tokiu další Rusky normálně hrajou... Nebo máš nějakou informaci, o které nevím?
Reagovat
Mantra
23.10.2025 15:34
tak Japonci mají nějaké pravidla a ruský tým asi vše nestihl - Japonci to nenastavili asi kvůli ní den předem ne?
Reagovat
Mantra
23.10.2025 15:35
jsem rozčílenej a použil jsem tak, ááááá
Reagovat
frenkie57
23.10.2025 16:10
Co je na "tak" tak špatného?
Reagovat
Mantra
23.10.2025 17:00
tak jakoby ad nadužívaná slovo, která mě dráždí - miluji cz jazyk, občas zhřeším
Reagovat
frenkie57
23.10.2025 17:32
Tak to chápu.
Reagovat
lvicek
23.10.2025 16:32
Reagovat

