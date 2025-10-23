Přijde o Turnaj mistryň? Andrejevová start v Tokiu plánovala, ale nedostala vízum
Na probíhajícím turnaji v Tokiu se mělo rozhodnout o posledních dvou účastnicích blížícího se Turnaje mistryň v Rijádu. Andrejevová ovšem v tomto týdnu nikde nehraje, což zajistilo kvalifikaci Jasmine Paoliniové. Kvůli absenci ruské komety má navíc boj o poslední postupové místo plně ve svých rukou Rybakinová, která dorazila po triumfu v Ningbu.
Andrejevová chtěla v japonské metropoli hrát na divokou kartu. Jak se ale ukázalo, tak do Tokia dorazit nemohla. "Nemá vízum," prozradila deblová specialistka Ellen Perezová v reakci na jednoho z fanoušků, jenž komentoval absenci aktuální světové devítky pod příspěvkem novináře a komentátora Josého Morgada na sociální síti X.
Chybějící vízum tedy Andrejevovou v podstatě vyškrtlo z boje o poslední letenku. V pátek se rozhodne, zda singlový Turnaj mistryň bude hrát Rybakinová, nebo Andrejevová. Pokud Rybakinová zvládne čtvrtfinále s jednou ze senzací letošní sezony Victorií Mbokovou, kvalifikuje se ona. V opačném případě se bude radovat Andrejevová.
Vítězka dvou letošních tisícovek Andrejevová ale do Rijádu dorazí každopádně. Účast má totiž jistou ve čtyřhře po boku krajanky Diany Šnajderové. Singlový start si určitě mohla zajistit s předstihem. Po čtvrtfinále ve Wimbledonu se jí však přestalo dařit a na posledních dvou turnajích ztroskotala hned po prvním zápase.
Japonsko má pro krátkodobý pobyt (do 90 dnů) bezvízový styk s mnoha zeměmi, ale Rusko na tomto seznamu není. Ruský občan tak potřebuje pro jakýkoli vstup do Japonska vízum, které Andrejevové nedostala. Na souběžně hrané dvěstěpadesátce v Guangzhou kvůli pravidlům WTA ruská tenistka účinkovat nemohla.
Rybakinovou dělí od Turnaje mistryň jedna výhra
Každopádně pro ni je určitě lepší zahrát si letos jenom debla ( respertive jednu soutez)..Bez většího tlaku pocítit atmosferu tohoto prestižního turnaje pro vyvolené
Rusove tam normálně hrají...Zitra Linda hraje s Annou..