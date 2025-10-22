Rybakinová nezastavuje ani v Tokiu a chystá se na další odvetu. Od Rijádu ji dělí jediná výhra
Fernandezová – Rybakinová 4:6, 3:6
Rybakinová do Tokia přiletěla poté, co v neděli slavila druhý letošní titul na jiné pětistovce v čínském Ningbu. Tento triumf pro ni byl velmi důležitý, jelikož jí výrazně přiblížil ke kvalifikaci na Turnaj mistryň do Rijádu. Na vítězné vlně pokračuje i v japonském hlavním městě a tuto misi se bude snažit dokončit. Po postupu do čtvrtfinále potřebuje už jen jedinou výhru.
Do turnaje vstoupila osmifinálovým utkáním proti Fernandezové, se kterou poslední dva duely prohrála. Oba se odehrály na amerických betonech, loni v Cincinnati i letos ve Washingtonu jí podlehla po třísetové bitvě. V Tokiu ale žádné komplikace nedovolila.
Rybakinová se mohla opřít především o své podání a agresivní hru. Trefila šest es, po prvním servisu vyhrála 74 % míčků a odvrátila čtyři z pěti brejkbolů. Jediné zaváhání na servisu si dovolila v koncovce úvodního dějství, kdy měla sadu dopodávat. Následně ale znovu uspěla na příjmu a šla do vedení 1:0 na sety.
Ve druhém dějství zvládla především těžký pátý game, ve kterém odvrátila tři brejkboly a nakonec zápas po necelé hodině a půl ukončila vítězným bekhendem. Do čtvrtfinále postoupila na třetím turnaji v řadě a podvanácté v této sezoně. Vyzve v něm další Kanaďanku Mbokovou, která v Tokiu sbírá první výhry od šokujícího triumfu na tisícovce v Montrealu. Právě zde s ní Rybakinová prohrála a i další soupeřce má tedy co vracet.
"Samozřejmě se cítím trochu unavená, ale jsem připravená udělat ten poslední krok. S minulým týdnem jsem velmi spokojená a snažím se v tom pokračovat i tady," řekla v krátkém rozhovoru na kurtu po zápase. V Tokiu hrála naposledy v roce 2022, kdy skončila hned v prvním kole.
Pro Rybakinovou se jedná o velmi podstatný zápas. Pokud zvítězí a postoupí do semifinále, přeskočí tak v hodnocení sezony Mirru Andrejevovou a zajistí si poslední volnou vstupenku na Turnaj mistryň. Zároveň by se posunula rovnou na sedmé místo a Jasmine Paoliniovou, která už má účast jistou, by odsunula na osmou příčku.
Výsledky turnaje WTA 500 v Tokiu
