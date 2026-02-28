Proč Alcaraz a Sinner dominují? Jsou nejsilnější v nejtěžších momentech, má jasno legenda
Alcaraz vede žebříček s 13 550 body poté, co v úvodu sezony triumfoval na Australian Open a v Dauhá. Druhý Sinner má na kontě 10 400 bodů a na Španěla tak ztrácí 3 150 bodů, když se mu zatím nepodařilo navázat na vysoké standardy, které si v letošní sezoně nastavil.
Italský tenista v semifinále prvního grandslamového turnaje roku podlehl Novaku Djokovičovi v pětisetové bitvě. V Dauhá následně překvapivě nestačil ve čtvrtfinále ve třech setech na Jakuba Menšíka.
V rozhovoru pro deník Corriere dello Sport byl Ferrer dotázán, zda se Alcaraz po porážkách svého rivala v Melbourne a Dauhá od Sinnera vzdálil. "Carlos a Jannik jsou mi vždycky velmi blízcí," uvedl diplomaticky Španěl. "Jak jsme viděli v posledních sezonách, vzájemně si konkurují, porážejí se a tak se neustále zlepšují."
Ferrer zároveň připomněl výkon Djokoviče v Melbourne. "V Austrálii hrál Novak velmi dobře, dokonce i ve finále proti Alcarazovi. Nesmíme zapomínat, že má obrovské zkušenosti, vždyť vyhrál 24 grandslamových titulů: v ojedinělých zápasech mě nepřekvapuje, že stále dokáže konkurovat."
Podle bývalého španělského tenisty však na grandslamech momentálně nevidí hráče, kteří by byli schopni Alcaraze a Sinnera pravidelně porážet. „Nicméně nevidím žádné hráče, kteří by byli schopni porazit Sinnera a Alcaraze na grandslamech; oni jsou nejsilnější, zejména v nejtěžších momentech.“
Dodal také, že triumf na Australian Open může Alcarazovi dodat další sebevědomí, zároveň ale upozornil na Sinnerovy kvality na nadcházejících turnajích. "Po Australian Open bude mít Carlos větší sebevědomí, ale Sinner už v Indian Wells a Miami ukáže, jak kvalitním hráčem je.“
Ferrer rovněž připomněl obtížnost předpovědí v souvislosti s vývojem jejich rivality. "Je velmi těžké předpovědět, kdo z nich dvou bude silnější, stejně jako to bylo s Rogerem, Novakem a Rafou." Dvaadvacetiletý Alcaraz si v Melbourne zajistil svůj sedmý grandslamový titul. Ferrer byl také dotázán, zda by jeho krajan mohl v budoucnu překonat Djokovičův rekord 24 grandslamových trofejí.
"Nevidím do budoucnosti,“ reagoval s úsměvem Ferrer, který během kariéry získal 27 titulů na okruhu ATP. „V tuto chvíli je jasné, že pokud existují dva hráči, kteří mohou dosáhnout čísel Velké trojky, jsou to Alcaraz a Sinner, zvláště když mají před sebou 10 nebo 15 let kariéry. Ale přijdou noví hráči, uvidíme, kolik z nich jim bude schopno konkurovat,“ uzavřel Ferrer.
