Prokletí Šwiatekové nekončí. Od Gauffové dostala neskutečný výprask a dál čeká na finále

WTA MADRID - Iga Šwiateková (23) pořád čeká na svou první finálovou účast od hattricku na loňském French Open. Loňská šampionka se trápí i na svém nejoblíbenějším povrchu, což potvrdila v semifinále madridské tisícovky, v němž schytala neskutečný výprask 1:6, 1:6 od rivalky Coco Gauffové (21). Američanka vyhrála proti polské hvězdě už třetí duel v řadě a ve finále vyzve Arynu Sabalenkovou (26), nebo Elinu Svitolinovou (30).

Gauffová – Šwiateková 6:1, 6:1

Ještě před rokem naprosto nemyslitelný scénář. Šwiateková dominovala proti Gauffové v Římě i na French Open a vyhrála s ní všech pět soubojů na oblíbené antuce ve dvou setech. V poslední době se ale jejich rivalita začíná otáčet na stranu Američanky, která vyhrála včetně loňského Turnaje mistryň a letošního United Cupu už potřetí v řadě a vzájemnou bilanci upravila na 4:11.

Porážka se možná tentokrát dala očekávat, ale určitě ne takovým rozdílem. Šwiateková pokračovala v nevýrazných výkonech z posledních kol, až příliš chybovala a proti naopak výborně hrající Gauffové byla absolutně bez šance. Čtyřnásobná šampionka antukového French Open se zmohla na pouhé dva gamy a za 65 minut utrpěla jednu ze svých nejdrtivějších porážek.

"Možná nehrála svůj nejlepší tenis, ale myslím si, že jsem ji několikrát dostala do nepříjemné pozice. Pokud hrajete s takto kvalitní hráčkou, tak víte, že se může kdykoli zvednout a začít hrát skvěle," řekla Gauffová v pozápasovém rozhovoru.

Šwiateková tak pořád čeká na jakékoli finále od hattricku na loňském French Open, přestože na všech letošních turnajích postoupila minimálně do čtvrtfinále. Nedaří se jí však ani na oblíbených antukových turnajích. Ve Stuttgartu se loučila již ve čtvrtfinále a teď přišla o možnost obhájit titul v Madridu, kde hrála v posledních dvou letech finále.

Bývalá světová jednička začala podobným způsobem i osmifinálový duel. Z kanára v úvodním setu od další americké zástupkyně Madison Keysové se však oklepala a ve zbytku zápasu dominovala. Tři sety potřebovala v Madridu i proti Alexandře Ealaové a Dianě Šnajderové. Takové výsledky rozhodně nepřipomínají její antukovou dominanci z posledních let.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová dorazila do Madridu v mizerné formě. Sice v závěru loňské sezony triumfovala v Pekingu a na Turnaji mistryň a letos začala sérií devíti výher, nicméně po čtvrtfinále na Australian Open spadla do krize. Navíc v Caja Mágica nikdy předtím nepostoupila dál než do osmifinále a letošní ročník zahájila potupným kanárem.

Od té doby ovšem neztratila set a v sobotu může vylepšit svou skvostnou finálovou bilanci 9:1. V soubojích o titul prohrála pouze na French Open 2022 právě se Šwiatekovou.

Její poslední soupeřkou v letošní edici Madrid Open bude dvojnásobná šampionka a loňská finalistka Aryna Sabalenková, nebo Elina Svitolinová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.