Propadák na servisu. Fruhvirtová další překvapivý obrat nepředvedla a v Číně schytala debakl
Golubicová – Fruhvirtová 6:2, 6:0
Fruhvirtová hned v úvodním gamu zápasu musela odvracet dva brejkboly. Tentokrát svůj servis ještě uhájila, ale ve třetím gamu se jí to už nepodařilo. Přitom v předchozí hře měla sama šance při podání Golubicové a mohla jít do vedení 2:0. V sedmé hře přišla o servis znovu a po 36 minutách první sadu ztratila.
Ve druhém dějství se české hráčce vůbec nedařilo. Servis ztratila třikrát v řadě a na příjmu se vůbec nedokázala prosadit. V šesté hře měla ještě šanci alespoň na čestný game, ale oba brejkboly zahodila a schytala kanára.
Fruhvirtová se hodně trápila na podání. Spáchala osm dvojchyb, do kurtu trefila jen 39 % prvních servisů, při kterých získala pouze polovinu bodů. Ještě horší to bylo při druhém podání, kde získala jen sedm z 25 bodů.
Česká naděje tak nenavázala na úspěšně zvládnutou kvalifikaci a na první kolo, kdy se jí podařilo otočit zápas s 87. hráčku světa Anastasijí Zacharovovou. Fruhvirtová prohrávala 2:4, poté se zápas přerušil a dohrával až další den. To jí prospělo a následně vyhrála 12 z 16 odehraných gamů a připsala si skvělý skalp.
