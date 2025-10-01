Propadák na servisu. Fruhvirtová další překvapivý obrat nepředvedla a v Číně schytala debakl

DNES, 08:45
WTA 125 SUZHOU - Linda Fruhvirtová (20) si čtvrtou výhru v řadě na podniku WTA 125 v Číně nepřipsala a končí po výprasku od zkušené Viktorije Golubicové (32). Česká hráčka se velmi trápila se svým servisem a držet krok se Švýcarkou dokázala pouze v úvodu zápasu. Za hodinu hry prohrála jasně 2:6, 0:6 a nenavázala na skvělý obrat z prvního kola, kde vyřadila favorizovanou soupeřku.
Fruhvirtová Linda
Golubic Viktorija
Lindě Fruhvirtové se nedařilo na servisu a schytala debakl (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer / Profimedia)

Golubicová – Fruhvirtová 6:2, 6:0

Fruhvirtová hned v úvodním gamu zápasu musela odvracet dva brejkboly. Tentokrát svůj servis ještě uhájila, ale ve třetím gamu se jí to už nepodařilo. Přitom v předchozí hře měla sama šance při podání Golubicové a mohla jít do vedení 2:0. V sedmé hře přišla o servis znovu a po 36 minutách první sadu ztratila.

Ve druhém dějství se české hráčce vůbec nedařilo. Servis ztratila třikrát v řadě a na příjmu se vůbec nedokázala prosadit. V šesté hře měla ještě šanci alespoň na čestný game, ale oba brejkboly zahodila a schytala kanára.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fruhvirtová se hodně trápila na podání. Spáchala osm dvojchyb, do kurtu trefila jen 39 % prvních servisů, při kterých získala pouze polovinu bodů. Ještě horší to bylo při druhém podání, kde získala jen sedm z 25 bodů.

Česká naděje tak nenavázala na úspěšně zvládnutou kvalifikaci a na první kolo, kdy se jí podařilo otočit zápas s 87. hráčku světa Anastasijí Zacharovovou. Fruhvirtová prohrávala 2:4, poté se zápas přerušil a dohrával až další den. To jí prospělo a následně vyhrála 12 z 16 odehraných gamů a připsala si skvělý skalp.

Výsledky turnaje WTA 125 v Suzhou

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Amadeus1
01.10.2025 10:06
Talentovaná Češka.
Zbyna_S23
01.10.2025 09:36
Obě Fru jsou totálně v lese. Kdykoli bleskne malá naděje, v podstatě ihned zhasne. Radost si vzpomenout kolik?? 3 roky zpět.....
Kandinsky1
01.10.2025 09:30
V 1. setu měla úspěšnost 1. podání 23 % To se jen tak nevidí.
aape
01.10.2025 09:17
Holubice dokáže otrávit i mnohem lepší hráčky
Georgino
01.10.2025 08:49
Ach jo.
