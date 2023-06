První z favoritek je ze hry. Rybakinová z French Open kvůli nemoci odstoupila

Jelena Rybakinová loni ovládla Wimbledon, letos byla ve finále Australian Open a nyní patřila mezi velké favoritky i na French Open, neboť ovládla prestižní generálku v Římě a stala se teprve šestou hráčkou od roku 2009, která vyhrála grandslam nebo turnaj WTA 1000 na všech třech površích.

V Paříži na vítězné vlně pokračovala, když ve dvou setech vyřadila české teenagerky Brendu Fruhvirtovou i Lindu Noskovou a svou neporazitelnost protáhla na osm utkání.

Do dalších bojů už ale 23letá Kazaška nezasáhne. Před dnešním utkání třetího kola se Španělkou Sarou Sorribesovou ze soutěže odstoupila kvůli nemoci a vysokým horečkám.

"Už dvě noci jsem pořádně nespala a měla vysoké horečky. Dnes jsem se zkoušela rozehrát, ale cítím, že odstoupení je správné rozhodnutí. Bylo by strašně těžké hrát v kombinaci mého stavu a zdejších podmínek," oznámila světová čtyřka a předloňská čtvrtfinalistka na tiskové konferenci.

"Jsem hodně zklamaná, že nejsem schopná hrát, ale takový je život. Jednou jste nahoře, jednou dole. Chtěla jsem dnes odevzdat stoprocentní výkon, ale k němu mám teď hodně daleko," litovala moskevská rodačka reprezentující Kazachstán.

"Mluvila jsem s doktorem a říkal, že tu v Paříži řádí nějaká viróza. Myslím, že mi s mou alergií selhal imunitní systém a něco jsem chytla," uvedla. "Přijela jsem na turnaj pozitivně naladěná, ale nikdy nevíte, jak se budete cítit. Je to smůla. Pokusím se z toho dostat a co nejlépe se připravit na travnatou část sezony," dodala.

Elena Rybakina on withdrawal from Roland Garros:



“I had a fever, headache, I think you can hear it also…”



She sounds really ill. Her voice is raspy & it sounds like she’s been coughing all night. I’m surprised she even went to the press conference ❤️‍



pic.twitter.com/xuj10PJjLY