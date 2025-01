Putincevová v Adelaide přežila maraton a vyzve Pegulaovou, Keysová už podesáté přehrála Kasatkinovou

08:33

Korda je hned po pauze v semifinále

Sebastian Korda absolvuje v Adelaide svůj první turnaj od US Open a po operaci lokte a i při třetím startu v tomto dějišti postoupil do semifinále. Po jasné výhře nad Alejandrem Davidovichem měl nakonec ve čtvrtfinále volno, jelikož domácí Thanasi Kokkinakis odstoupil. O zopakování předloňského finále se Američan s českými kořeny utká s Miomirem Kecmanovičem, který do semifinále prošel poprvé od října 2023.