Radost vystřídal smutek. Čtvrtfinále dopadlo katastrofálně, ale US Open je i tak úspěch
Co se týče českých singlových výsledků, tak nelze letošní ročník US Open hodnotit jako neúspěch. Kdo z vás očekával, že bychom mohli mít čtyři zástupce ve čtvrtfinále? Já tedy rozhodně ne. Asi jsme spíš všichni doufali, že se aspoň jedna z 12 nadějí podívá do druhého týdne.
A nakonec to bylo dokonce pět českých jmen a čtyři z nich šla ještě dál. To je něco neuvěřitelného a před startem turnaje nemyslitelného. Nezdar Tomáše Macháče v osmifinálové fázi bohatě vynahradili Karolína Muchová, Jiří Lehečka, Markéta Vondroušová a po neskutečném počtu osmi odvrácených mečbolů také Barbora Krejčíková.
Češi tak udrželi neskutečnou sérii trvající od roku 2010. Alespoň na jednom grandslamu v průběhu tenisové sezony se někdo z našich dostal do čtvrtfinále. Po více než 11 letech a teprve počtvrté v open éře jsme měli tři české čtvrtfinalistky na majoru a poprvé v samostatné historii se do čtvrtfinále jednoho podniku velké čtyřky podívali čtyři Češi.
Pak už jsme ale museli trpět jednu ránu za druhou. České boje o semifinále rozehrála Krejčíková. Už před zápasem s Jessicou Pegulaovou se vědělo, že klíčovým faktorem bude psychické a fyzické rozpoložení dvojnásobné grandslamové šampionky ve dvouhře. Krejčíková bohužel nebyla v ideální kondici. Za sebou měla ve všech směrech náročnou bitvu s Taylor Townsendovou a proti ještě mnohem kvalitnější Američance tahala jasně za kratší konec.
Pak nastoupil Lehečka. Nejlepší český mužský zástupce na letošním US Open byl asi jediným z našich hráčů, kterému se ve čtvrtfinále vůbec nevěřilo. Proti sobě měl totiž neskutečně rozjetého Carlose Alcaraze, s nímž uhrál dohromady jen 10 gamů.
Tohle nedopadlo, ale určitě jsme netrpělivě vyhlíželi souboj Vondroušové se světovou jedničkou a úřadující šampionkou Arynou Sabalenkovou. Mnozí z vás možná dávali právě Markétě největší šanci na postup. O to větší zklamání přišlo ještě před zápasem. Vondroušová se totiž v tréninku zranila a k utkání vůbec nenastoupila. Pořádné zklamání to muselo být pro všechny. Nejen pro ty, kteří si nařídili budíka na jednu hodinu ranní, ale i ty, co se rozhodli nejít spát a vydrželi.
Zbývala poslední naděje. Muchová. Jenže už před jejím osmifinálovým zápasem budil obavy zdravotní stav olomoucké rodačky. Navzdory problému se zády udolala Martu Kosťukovou. Čtvrtfinále mezi Muchovou a Naomi Ósakaovou bylo na programu až v jednu hodinu ráno našeho času. Bylo tak dost prostoru k diskusi a panoval strach z toho, že k zápasu nenastoupí.
Poslední česká zástupkyně ovšem odehrála celé utkání a rozhodně v něm ostudu neudělala, přestože ji limitovalo zranění nohy. Ba naopak. S výborně hrající dvojnásobnou šampionkou Ósakaovou držela v kvalitní bitvě krok až do posledního míče a padla jen těsně 4:6, 6:7.
Možná ještě pořád převládá u mnohých z vás zklamání. Ale až si budete letošní US Open hodnotit, tak by byla škoda, kdybyste výsledky minimálně těchto čtyř českých zástupců neocenili. Navíc tu máme pořád naději na triumf. Tradičně ji v posledních letech na grandslamech drží Kateřina Siniaková. Tu v pátek čeká finále čtyřhry žen.
Akorát si naši vybrali špatný turnaj, kde zazářit, protože v podstatě všichni favoriti zůstali ve hře, takže šance dotáhnout to až do konce byla u holek minimální a u Lehečky nulová.
Navíc se to zase neobešlo bez zranění, takže na závěr je člověk stejně otrávenej.
Mušku a Markétu nejspíš zase bůhvíjak dlouho neuvidíme.
ta má mimochodem už 4 děti
