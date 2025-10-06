Raducanuová zažívá smolnou asijskou šňůru. Ve Wuhanu nezvládla těžké podmínky a skrečovala
Liová – Raducanuová 6:1, 4:1 skreč
Raducanuová určitě nemůže být se svými výkony a zápasy po US Open spokojená. Na asijských turnajích se jí vůbec nedařilo a na žádném ze tří turnajů nevyhrála více než jeden zápas, navíc dvakrát prohrála z mečbolů.
Vše vyvrcholilo na probíhajícím podniku ve Wuhanu, kde Britka nezvládla 75% vlhkost vzduchu a více než 30stupňové horko. Proti Američance Liové celou dobu tahala za kratší konec a za stavu 1:6 a 1:4 si vyžádala ošetření. Bylo vidět, že rozhodně není v dobré fyzické kondici a po kontrole krevního tlaku se rozhodla v zápase nepokračovat.
Během asijské šňůry Raducanuová zaznamenala hned dvě velmi bolestivé porážky. V Pekingu neudržela náskok setu a brejku proti Jessice Pegulaové a neproměnila tři mečboly. V rozhodující sadě britská hvězda úplně odpadla a schytala kanára. Dříve v Soulu se potkala s téměř totožnou situací, když nevyužila mečboly proti Barboře Krejčíkové a ve třetí sadě uhrála jediný game.
Pro Britku tak možná skončila sezona. Žádné další turnaje zatím přihlášené nemá a je málo pravděpodobné, že se po poslední zkušenosti s náročnými asijskými podmínkami ještě někam přihlásila.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře