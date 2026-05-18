Raketový posun Bartůňkové! Nosková vyrovnala životní maximum
Světovou jedničkou ve čtyřhře zůstala Kateřina Siniaková, dvouhrám dál vévodí Běloruska Aryna Sabalenková a Ital Jannik Sinner. V pořadí ATP klesl nejlepší český tenista Jiří Lehečka z 13. na 14. místo.
Bartůňková původně v Římě neuspěla v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostala dodatečně jako lucky loser a příležitost využila skvěle. Zastavila ji až v osmifinále Ukrajinka Elina Svitolinová, která nakonec soutěž ovládla a po finálové výhře nad Američankou Coco Gauffovou získala v Římě třetí titul. V žebříčku se posunula z desáté na sedmou pozici.
Sinner ovládl turnaj v italské metropoli jaké první domácí tenista po 50 letech a vyhrál šestý podnik Masters v řadě. V čele žebříčku díky tomu výrazně navýšil náskok před Španělem Carlosem Alcarazem, kterému před rokem v Římě podlehl ve finále. Alcaraz kvůli zranění titul neobhajoval.
