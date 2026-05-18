Raketový posun Bartůňkové! Nosková vyrovnala životní maximum

DNES, 11:10
Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na dvanácté pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
Nikola Bartůňková slaví nové životní maximum (© JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Světovou jedničkou ve čtyřhře zůstala Kateřina Siniaková, dvouhrám dál vévodí Běloruska Aryna Sabalenková a Ital Jannik Sinner. V pořadí ATP klesl nejlepší český tenista Jiří Lehečka z 13. na 14. místo.

Bartůňková původně v Římě neuspěla v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostala dodatečně jako lucky loser a příležitost využila skvěle. Zastavila ji až v osmifinále Ukrajinka Elina Svitolinová, která nakonec soutěž ovládla a po finálové výhře nad Američankou Coco Gauffovou získala v Římě třetí titul. V žebříčku se posunula z desáté na sedmou pozici.

Sinner ovládl turnaj v italské metropoli jaké první domácí tenista po 50 letech a vyhrál šestý podnik Masters v řadě. V čele žebříčku díky tomu výrazně navýšil náskok před Španělem Carlosem Alcarazem, kterému před rokem v Římě podlehl ve finále. Alcaraz kvůli zranění titul neobhajoval.

Pavel Novotný, ČTK
PTP
18.05.2026 13:01
Holky uhrály kulový a v žebříčku postupují - to chci taky.
Diabolique
18.05.2026 11:14
Z pohledu vitezstvi v Rime se Nikola proti Svitoline drzela velmi slusne.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

