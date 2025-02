Raketový start na pětistovce v Dallasu. Macháč zametl s Nišikorim za hodinu hry

ATP DALLAS – Tomáš Macháč (24) vstoupil do halového turnaje ATP 500 v Dallasu drtivou výhrou nad bývalou světovou čtyřkou a grandslamovým finalistou Keiem Nišikorim (35). Český tenista smetl zkušeného Japonce za hodinu hry bez ztráty podání 6:2, 6:2 a s Australanem Rinkym Hijikatou si zahraje o postup do čtvrtfinále.

Nišikori – Macháč 2:6, 2:6

Tomáš Macháč se po úspěšném vystoupení v Davis Cupu, v němž bodoval proti jihokorejským outsiderům v páteční dvouhře i sobotní čtyřhře, přesunul velmi rychle z Ostravy do Dallasu a už po čtyřech dnech v Texasu úspěšně vstoupil do halového podniku ATP 500. Na úvod si připsal skalp bývalé světové čtyřky a finalisty US Open 2014 Keie Nišikoriho, kterého přehrál hladce 6:2, 6:2.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna na o 11 let staršího Japonce vlétl a ničil ho agresivní hrou. Jediné potíže na podání řešil v úvodní sadě po brejku na 3:2, všechny čtyři soupeřovy brejkboly ale zlikvidoval. I ve druhém dějství měl vývoj pod kontrolou, za stavu 3:2 a 0:30 získal sedm míčků v řadě a po pouhé hodině hry proměnil hned první mečbol.

Machac Masterclass



Tomas Machac stuns Kei Nishikori 6-2 6-2 #DALOpen pic.twitter.com/rTLfHHvoj3 — Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2025

Ve druhém kole se Macháč utká s 73. hráčem světa Rinkym Hijikatou z Austrálie (H2H 0:1), s nímž jediný vzájemný duel loni v Brisbane prohrál v tie-breaku třetího setu.

Statistiky zápasu Kei Nišikori – Tomáš Macháč (@ Livesport / Enetpulse)

25. muž světového žebříčku Macháč letos odehrál devět zápasů s bilancí 6:3, přičemž všechny porážky utrpěl jen s členy TOP 10 – Novakem Djokovičem, Taylorem Fritzem a Casperem Ruudem. A právě na dva posledně jmenované může narazit i v Texasu, s nejvýše nasazeným Američanem by se mohl střetnout ve čtvrtfinále, Nora by vyzval až v případném finále.

