Rána pro Španěly! Alcarazovo zranění je vážnější a nebude hrát Davis Cup, Češi budou favoriti
Alcarazovo zranění ze zápasu proti Janniku Sinnerovi, které si přivodil v závěru prvního setu, je vážnější, než se zdálo. Už v zápase ho viditelně limitovalo, sám to však nepřiznal. "Moc mě to neovlivnilo. Mohl jsem běhat, ale stále jsem to měl v hlavě," řekl ještě v Turíně. Výměny se však snažil zkracovat, což mu nevycházelo.
Své plány neměnil a dorazil do Boloni na finálový turnaj Davisova poháru, kde měl být hlavní hrozbou pro České tenisty, s kterými se Španělé utkají ve čtvrtek. Hned po svém příjezdu podstoupil vyšetření, které odhalilo svalový otok a je možné, že by při zátěži mohlo dojít k trhlině ve svalu.
Světová jednička tak musí týmovou soutěž vynechat a své zemi nepomůže. V singlu by ho měl nahradit bývalý člen TOP 10 Pablo Carreňo, zbylými členy týmu jsou Jaume Munar, Pedro Martínez a deblista Marcel Granollers. Kvůli neshodám s kapitánem Davidem Ferrerem chybí i španělská dvojka Alejandro Davidovich.
Z výběru Tomáše Berdycha se tak rázem stávají favorité. Čeští tenisté v čele s Jiřím Lehečkou, Jakubem Menšíkem a Tomášem Macháčem mají lepší žebříček než všichni Španělé a více jim bude vyhovovat i rychlejší beton v hale, na kterém všichni tři dokážou prosadit svou agresivní hru.
Davis Cup v Boloni tak přišel i o druhou megahvězdu z mužského okruhu. Vedle zraněného Alcaraze už se totiž s předstihem omluvil domácí Sinner, což v Itálii vyvolalo velké nepokoje. Druhý hráč světa ale pomohl svému národnímu týmu vyhrát soutěž v předchozích dvou letech. Nejvýše postaveným hráčem tak bude Alexander Zverev, který však prohlásil, že podle něj je Davis Cup už jen exhibice.
