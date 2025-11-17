Rána pro Španěly! Alcarazovo zranění je vážnější a nebude hrát Davis Cup, Češi budou favoriti

DNES, 09:15
Aktuality 0
Carlos Alcaraz (22) si v nedělním finále Turnaje mistrů poranil hamstring. Zápas však dohrál a nevědělo se, jak vážné zranění je. V Boloni, kde tento týden proběhne finálový turnaj Davisova poháru, se nechal vyšetřit, a nakonec se rozhodl kvůli svalovému otoku týmovou soutěž vynechat. Španělé tak proti Čechům nastoupí bez své největší opory a z výběru Tomáše Berdycha se rázem stávají favorité.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Alcaraz bude na Davis Cupu chybět kvůli zranění (@ Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Alcarazovo zranění ze zápasu proti Janniku Sinnerovi, které si přivodil v závěru prvního setu, je vážnější, než se zdálo. Už v zápase ho viditelně limitovalo, sám to však nepřiznal. "Moc mě to neovlivnilo. Mohl jsem běhat, ale stále jsem to měl v hlavě," řekl ještě v Turíně. Výměny se však snažil zkracovat, což mu nevycházelo.

Své plány neměnil a dorazil do Boloni na finálový turnaj Davisova poháru, kde měl být hlavní hrozbou pro České tenisty, s kterými se Španělé utkají ve čtvrtek. Hned po svém příjezdu podstoupil vyšetření, které odhalilo svalový otok a je možné, že by při zátěži mohlo dojít k trhlině ve svalu.

Světová jednička tak musí týmovou soutěž vynechat a své zemi nepomůže. V singlu by ho měl nahradit bývalý člen TOP 10 Pablo Carreňo, zbylými členy týmu jsou Jaume Munar, Pedro Martínez a deblista Marcel Granollers. Kvůli neshodám s kapitánem Davidem Ferrerem chybí i španělská dvojka Alejandro Davidovich.

Z výběru Tomáše Berdycha se tak rázem stávají favorité. Čeští tenisté v čele s Jiřím Lehečkou, Jakubem Menšíkem a Tomášem Macháčem mají lepší žebříček než všichni Španělé a více jim bude vyhovovat i rychlejší beton v hale, na kterém všichni tři dokážou prosadit svou agresivní hru.

Davis Cup v Boloni tak přišel i o druhou megahvězdu z mužského okruhu. Vedle zraněného Alcaraze už se totiž s předstihem omluvil domácí Sinner, což v Itálii vyvolalo velké nepokoje. Druhý hráč světa ale pomohl svému národnímu týmu vyhrát soutěž v předchozích dvou letech. Nejvýše postaveným hráčem tak bude Alexander Zverev, který však prohlásil, že podle něj je Davis Cup už jen exhibice.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist