Reakce na likvidační trest Vondroušové: Je to ostuda. Celá ta organizace nás chce dostat

DNES, 18:30
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Dopingová kauza Markéty Vondroušové vyvolala v celém tenisovém světě nespočet reakcí. Na stranu české tenistky, která nakonec dostala čtyřletý trest, se postavila i její kolegyně Ajla Tomljanovicová. Australská hráčka chorvatského původu považuje celou situaci za ostudnou a pořádně zkritizovala Mezinárodní agenturu pro bezúhonnost tenisu (ITIA).
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Tomljanovic Ajla
Markéta Vondroušová vyfasovala čtyřletý zákaz činnosti (© SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Vondroušovou navštívila komisařka loni v prosinci okolo osmé hodiny večerní, a to mimo stanovené hodinové okno. "Nebylo by mi příjemné, kdybych bydlela sama a někdo přišel takhle pozdě večer. Celkově můžu napočítat na prstech jedné ruky pozitivní zkušenosti s komisaři. Myslím si, že nás všichni chtějí dostat. Nejsou to milí lidé," uvedla Tomljanovicová pro britský deník The Guardian.

Wimbledonská šampionka Vondroušová tehdy kontrolu odmítla a nakonec za to dostala čtyřletý zákaz. "To, co se stalo Markétě, je celkem ostuda. Je vážně smutné, že v našem sportu existuje dvojí metr. Je to šílené."

Zpráva o trestu Vondroušové samozřejmě Tomljanovicové neunikla. Stejně jako celému tenisovému světu. "Viděla jsem to po zápase v Eastbourne a byla jsem velmi naštvaná. Tohle si nezaslouží."

Bývalá světová šestka Vondroušová má stále možnost se odvolat k Mezinárodnímu arbitrážnímu soudu (CAS). "Doufám, že to udělá. Snad jí trest zmírní, ale nikdy není dobré, když hned po prvním verdiktu dostanete čtyři roky. Celá ta organizace (ITIA) je hrozně namyšlená. Chtějí vás dostat, i když neděláte nic špatného."

Právníka Vondroušové krutý trest naštval

Pokud se Vondroušová neodvolá, případně neuspěje u CAS, bude se moct na kurty vrátit nejdříve 21. června 2030. Sokolovská rodačka dnes slaví 27. narozeniny, takže čtyřletý trest by mohl být pro její kariéru likvidační.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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falcon_heavy
28.06.2026 18:38
A co konkrétně ta zlá ITIA udělala? Že vymáhá dodržování pravidel, která Markéta i Ajla dobře znají (že jo? ŽE JO?) a souhlasily s nimi? To si teda dovolila hodně.
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