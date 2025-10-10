Rinderknech září, v semifinále doplní bratrance Vacherota. Slaví i Medveděv

DNES, 10:44
Aktuality 5
ATP ŠANGHAJ - V životní jízdě pokračuje na Masters v Šanghaji Arthur Rinderknech (30). Ve čtvrtfinále si poradil s Félixem Augerem-Aliassimem (25) ve dvou setech 6:3, 6:4. O finále si zahraje s Daniilem Medveděvem (29), který porazil Alexe De Minaura (26) dvakrát 6:4. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Novak Djokovič (38) a největší senzace turnaje, monacký tenista Valentin Vacherot (26).
Profily hráčů
Rinderknech Arthur
Auger-Aliassime Malika
Arthur Rinderknech si zahraje v Šanghaji o finále (@ Jade Gao / AFP / AFP / Profimedia)

Rinderknech – Auger-Aliassime 6:3, 6:4

Parádní formou se v Šanghaji prezentovali Arthur Rinderknech i Félix Auger-Aliassime. Zatímco Francouz na své cestě do čtvrtfinále vyřadil už čtyři soupeře včetně Jiřího Lehečky, Kanaďan měl v prvním kole volný los, v dalších třech duelech pak neztratil jediný set.

Ve dvou dosavadních vzájemných zápasech kraloval Auger-Aliassime, v tom třetím měl ale v prvním setu navrch Rinderknech. Francouzský tenista působil od úvodních gamů na kurtu živějším dojmem.

A to se také v šesté hře ukázalo, kdy nejistě působícímu rodákovi z Montrealu poprvé vzal servis, což vzápětí bez problémů potvrdil a šel do vedení 5:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bratranec překvapivého semifinalisty Vacherota už výborně rozehranou sadu nepustil. Set bez problémů získal poměrem 6:3 a za 41 minut šel do vedení 1:0 na sety.

Rinderknech pokračoval ve výborném výkonu i ve druhém dějství. Hned první Kanaďanovo podání se stalo jeho kořistí a rychle se ujal vedení 2:0. Aliassime se mohl vrátit do zápasu ve čtvrté hře, vedení 40:0 při soupeřově podání však nevyužil.


Výborně podávající Francouz více šancí svému soupeři nedal. Druhý set dovedl k výhře 6:4 a po hodině a 29 minutách mohl slavit postup do semifinále.

Rinderknech se tak s jistotou poprvé v kariéře posune mezi elitní čtyřicítku tenistů světa. V semifinále je již zmiňovaný Vacherot, který změří síly s Novakem Djokovičem.

Medveděv – De Minaur 6:4, 6:4

Daniil Medveděv pod novým trenérem Thomasem Johanssonem výrazně ožil. Přesvědčit se o tom mohl i jeho čtvrtfinálový soupeř Alex De Minaur. O osudu první sady rozhodlo jediné ztracené podání, o které přišel v páté hře australský tenista.

Medveděv musel v úvodním dějství odvracet celkem pět brejkbolů, pokaždé však složitou situaci zvládl a za hodinu hry získal úvodní set 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I ve druhé sadě se hrál vyrovnaný duel plný parádních výměn. Hned v úvodní hře musel likvidovat dvě hrozby ztráty podání De Minaur, v osmé hře měl stejné starosti moskevský rodák.

Oba uspěli, o výsledku zápasu tak rozhodla devátá hra, kdy Australan podruhé v zápase prohrál servis. Medveděv nabídnutou šanci beze zbytku využil, sadu získal znovu 6:4 a po necelých dvou hodinách boje se mohl radovat z postupu.


Medveděv porazil rodáka ze Sydney poosmé ze dvanácti vzájemných zápasů a v boji o finále na něj čeká ve skvělé formě hrající Francouz Arthur Rinderknech.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Šanghaji

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Mony
10.10.2025 17:29
Spíš byř řekl, že to je brácha nebo dvojče Errani
Reagovat
Kandinsky1
10.10.2025 12:56
Bratranci někde našli hopsinkovou šťávu nebo co
Reagovat
pantera1
10.10.2025 13:07
Půjčili si druida od Asterixe a ten jim uvařil kouzelný lektvar .
Reagovat
PTP
10.10.2025 13:37
Panoramix
Reagovat
Heger
10.10.2025 11:01
Vacherot má budoucnost.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist