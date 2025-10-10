Rinderknech září. V semifinále Masters doplní bratrance Vacherota
Rinderknech – Auger-Aliassime 6:3, 6:4
Parádní formou se v Šanghaji prezentovali Arthur Rinderknech i Félix Auger-Aliassime. Zatímco Francouz na své cestě do čtvrtfinále vyřadil už čtyři soupeře včetně Jiřího Lehečky, Kanaďan měl v prvním kole volný los, v dalších třech duelech pak neztratil jediný set.
Ve dvou dosavadních vzájemných zápasech kraloval Auger-Aliassime, v tom třetím měl ale v prvním setu navrch Rinderknech. Francouzský tenista působil od úvodních gamů na kurtu živějším dojmem.
A to se také v šesté hře ukázalo, kdy nejistě působícímu rodákovi z Montrealu poprvé vzal servis, což vzápětí bez problémů potvrdil a šel do vedení 5:2.
Bratranec překvapivého semifinalisty Vacherota už výborně rozehranou sadu nepustil. Set bez problémů získal poměrem 6:3 a za 41 minut šel do vedení 1:0 na sety.
Rinderknech pokračoval ve výborném výkonu i ve druhém dějství. Hned první Kanaďanovo podání se stalo jeho kořistí a rychle se ujal vedení 2:0. Aliassime se mohl vrátit do zápasu ve čtvrté hře, vedení 40:0 při soupeřově podání však nevyužil.
Výborně podávající Francouz více šancí svému soupeři nedal. Druhý set dovedl k výhře 6:4 a po hodině a 29 minutách mohl slavit postup do semifinále.
Rinderknech se tak s jistotou poprvé v kariéře posune mezi elitní čtyřicítku tenistů světa. V semifinále je již zmiňovaný Vacherot, který změří síly s Novakem Djokovičem.
