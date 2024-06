Roland Garros uvidí české finále. Samson a Valentová postoupily do souboje o nejlepší juniorku

13:13

Samson je ve finále dívčího French Open

Laura Samson poprvé postoupila do finále grandslamu ve dvouhře juniorek. Šestnáctileté Češce se daří na antukovém Roland Garros v Paříži, kde v semifinále zdolala 6:3, 5:7, 6:4 o dva roky mladší Američanku Kristinu Penickovou a překonala své maximum z loňského US Open. O titul by si mohla zahrát s krajankou Terezou Valentovou, kterou semifinále teprve čeká.