Rozdíl 1500 míst? Žádný problém. Kumstát v Ostravě šokoval Američana

ATP CHALLENGER OSTRAVA - Pamatujete? Na začátku roku 2023 si tehdy sedmnáctiletý Jan Kumstát (18) zahrál finále juniorky na Australian Open. O rok později na stejném místě již slavil titul, když uspěl v deblu po boku Američana Maxwella Exsteda. Teď si český mladík na domácí půdě v Ostravě připsal další cenný zářez, když v prvním kole porazil z pozice 1747. hráče světa Murphyho Cassoneho (22), který je 204. tenistou žebříčku.

Cassone – Kumstát 4:6, 6:7

Byl to velký úspěch. Syn českého hokejisty Pavla Kumstáta, Jan Kumstát, v lednu vyhrál deblovou juniorku na Australian Open, ve dvouhře se dostal do čtvrtfinále. A další velké výsledky měly následovat.

Následující týdny však mladému českému tenistovi příliš nevyšly. Na šesti turnajích došel jen dvakrát do druhého kola, jinak pokaždé skončil na raketě svého úvodního soupeře.

Parádní kousek se mu ale povedl v prvním kole domácího challengeru v Ostravě, kde porazil Američana Murphyho Cassoneho, který je jen kousek od průniku mezi 200 nejlepších hráčů světa.

Kumstát v dramatickém prvním setu vzal favorizovanému soupeři servis dvakrát, sám zaváhal jen jednou a po výsledku 6:4 se ujal vedení. Druhý set nabídl ještě napínavější podívanou. Dlouho to vypadalo, že Cassone převezme nad zápasem kontrolu, když šel do vedení 4:2.

Kumstát však srovnal krok, sadu dovedl do zkrácené hry a tam už dominoval. Za stavu 6:1 ještě zaskočený soupeř odvrátil dva mečboly, to však bylo vše, co se mu povedlo. Český tenista vyhrál tie-break 7:3 a může slavit jedno z největších vítězství své kariéry.

Český tenista byl úspěšnější především ve využívání brejkbolových příležitostí – ze tří možností proměnil dvě, zatímco jeho favorizovaný soupeř využil jen dvě ze svých pěti šancí.

Dalším soupeřem českého tenisty bude maďarský hráč Zsombor Piros, který překvapivě snadno přehrál favorizovaného ostravského rodáka Dalibora Svrčinu 6:3, 6:1. O sedm let staršímu Pirosovi patří 270. příčka žebříčku.

