Rozpačitá výhra. Djokovič na úvod nezaváhal, na kurtu se však trápil
Djokovič, který nastoupil k soutěžnímu zápasu po šesti týdnech od prohraného wimbledonského semifinále se Sinnerem, se podle vlastních slov potýkal s problémy s fyzickou kondicí. Jen ve druhém setu zaznamenal 20 nevynucených chyb. Přesto si dokázal s americkým mladíkem Tienem výsledkově hladce poradit.
"Byl to zvláštní zápas. První set trval 20 minut a druhý hodinu a dvacet minut, takže jsme hráli úplně opačné sety," komentoval Djokovič. "Klíčové pro mě bylo udržet nervy ve druhém setu a vyhrát ho v tie-breaku. Poté jsem se začal cítit lépe. Vždycky můžu hrát líp, ale je to dobrý způsob, jak odstartovat turnaj."
Úvodní dějství měl Srb plně pod kontrolou – dvě esa, pouhé čtyři nevynucené chyby a rychlý zisk setu za 24 minut. Od té chvíle se ale obraz hry změnil.
"Začal jsem skvěle," přiznal Srb. "Ale po několika dlouhých hrách ve druhém setu jsem se začal cítit opravdu špatně. Byl jsem překvapen, jak moc. Naštěstí mám teď dva dny volna. Je to trochu znepokojivé, ale nemám žádné zranění. Jen jsem se trápil v dlouhých výměnách."
Američan, který si letos připsal již čtyři skalpy hráčů z TOP 10, si však příliš nepomohl 25 nevynucenými chybami a pěti dvojchybami v prvních dvou setech. Tien, který na začátku sezony v pětisetovém dramatu vyřadil Daniila Medveděva na Australian Open, tentokrát nervozitu při premiérovém večerním utkání na zaplněném stadionu Arthura Ashe neustál.
Djokovič si během zápasu nechal ošetřit zakrvácený palec na pravé noze a opakovaně působil unaveným dojmem. Chvílemi se zdálo, že má potíže i s kyčlí.
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz, který čeká na rekordní 25. titul z turnajů velké čtyřky od triumfu na US Open 2023, nyní dostane dva dny na regeneraci. Ve středu ho v dalším kole čeká americký kvalifikant Zachary Svajda.
