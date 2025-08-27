Rubljov o Medveděvovi: Je to jeho život, jen on ví, co se děje
Kritický moment nastal při mečbolu Bonziho, kdy jeden z fotografů mezi prvním a druhým servisem, pravděpodobně v domnění, že zápas skončil, na několik sekund vstoupil na kurt. Hlavní rozhodčí následně dal možnost francouzskému tenistovi první podání opakovat.
To Medveděva pořádně vytočilo. "On chce jít domů, lidi. Nechce tu být. Je placený od zápasu, ne od hodiny," křičel do mikrofonu u umpiru rozjetý Rus, který nakonec utkání po pětisetové bitvě (3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6) prohrál.
K chování svého krajana se vyjádřil i Andrej Rubljov, který se sám s některými excesy během své kariéry potýkal. "Nejsem nejlepším příkladem k tomu, abych něco řekl, protože ani to, jak se chovám mnohokrát, není dobrý příklad," přiznal Rubljov v rozhovoru pro Tennis.com.
"Jak můžu někoho soudit, když se někdy chovám stejně? A jak můžu soudit někoho, kdo byl světovou jedničkou a grandslamovým šampionem?" dodal sedmadvacetiletý tenista.
Rubljov zdůraznil, že jeho cílem je především nabídnout Medveděvovi podporu. "Je to jeho život. Pokud se chce změnit a potřebuje pomoc, má mě, má mnoho dalších přátel. Má rodinu, která ho podpoří... Tohle je jeho život a toto jsou rozhodnutí, která musí udělat. Je to samozřejmě velmi milý a super zábavný chlap. Zbytek je na něm. Jen on ví, co se děje."
Ruský tenista zároveň přiznal, že se snaží pracovat i na svém vlastním postoji. "Snažím se změnit, ale ne proto, že chci změnit své chování, chci být jen šťastný a užívat si života. Nedělám to proto, že se chci chovat dobře, špatně nebo cokoli jiného... Chci se jen cítit dobře a užívat si každý den. Proto se snažím změnit,“ vysvětlil Rubljov.
