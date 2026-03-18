Rychlý únik Siniakové. Češka ignorovala soupeřku, nechápala ani Navrátilová

DNES, 13:30
Kateřina Siniaková (27) po konci utkání na tisícovce v Miami rychle utekla z kurtu. Při returnu na mečbol soupeřky uklouzla a zůstala ležet na zemi. Camila Osoriová (24) za ní přispěchala, ale reakce se nedočkala. Češka ji ignorovala a po chladném podání ruky s ní i s rozhodčí opouštěla dvorec v slzách. Jejímu chování se divila i Martina Navrátilová, která zápas komentovala.
Reakce Kateřiny Siniakové na konci zápasu všechny šokovala (@ Mauricio Paiz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Přitom v průběhu zápasu prvního kola na tisícovce v Miami Siniaková vycházela s Osoriovou dobře. Minimálně dvakrát se spolu smály nějaké situaci. Na frustrované reakci Češky se však zřejmě podepsalo to, že ve druhé sadě zahodila velmi nadějné vedení.

Po brejku měla náskok už 4:2, od té chvíle však naprosto odpadla. Uhrála už jen tři míčky a ztratila čtyři hry v řadě. Při returnu na mečbol soupeřky v desátém gamu uklouzla a zůstala ležet na zemi. Kolumbijka za ní přispěchala, ale reakce se nedočkala.

Češka ji ignorovala a po chladném podání ruky s ní i s rozhodčí rychle opouštěla dvorec v slzách. Z její reakce byli v šoku nejen diváci a fanoušci, ale také komentátoři. U mikrofonu zrovna seděla i Martina Navrátilová a divila se i ona. "To je Kateřina na Camilu naštvaná, nebo co?" nechápala česká legenda.

"Před 30 minutami vypadaly jako nejlepší kamarádky. Co se stalo, Martino?" divil se komentátor stanice Tennis Channel. "Vůbec nemám tušení," reagovala Navrátilová na přístup Siniakové.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
jerabekpavel
18.03.2026 14:54
nevite nic a melte blbosti.cesky clovicek
lana
18.03.2026 14:51
Tak že nemá Katka nervy ze železa, dávno víme a žádná nelidská vlastnost to není Někdy to udrží, teď už ale asi bylo všeho moc... Škoda, že neměla po přesunu z IW aspoň ten jeden den navíc a museli ji nacpat do programu hned včera a ještě tak blbě večer. Konec se úplně nevydařil, ale dost nesmyslně teď schytává kritiku za chování k soupeřce, a přitom soupeřila jen sama se sebou A pokud vím, tak Katka po prohře vždycky rychle mizí z kurtu a nekouká napravo ani nalevo Zbytečně nafouklá záležitost. Ale zas se to přežene, držím Katce palce do deblu, snad se dá do kupy
tommr
18.03.2026 14:27
Já zas nechápu proč Osorio za Katkou pořád lezla? Co od Katky čekala?
Sincaraz
18.03.2026 14:51
PTP
18.03.2026 15:13
Pusu!
Kapitan_Teplak
18.03.2026 14:03
Krámy ?
PTP
18.03.2026 14:07
Při tom skluzu si možná stříkla do trenek
Diabolique
18.03.2026 13:58
Celej zapas byl divnej. Zacal prvni set, Katka byla v pohode, poustela lehke mice a vypadalo to, ze planuje lecit nohu, zamerit se na ctyrhru a prijela si jen pro startovne.

Jenze s Osorio prijel i jeji fanclub, hromada kolumbijskych divaku, kteri ji intenzivne povzbuzovali. Katku to bavilo, smala se tomu, chvilemi docela ironicky a ja jsem mel pocit, ze se smala tomu jak se ti divaci raduji, kdyz Osorio vyhrava mice, ktere ji Katka zadarmo pousti. Byl uz pozde vecer, zima, vsichni davno doma, jen ta skupina kolumbijskych divaku si prijela povzbudit svou favoritku.

Po snadno prohranem prvnim setu se ale tomu povzbuzovani smala tak nejak jinak, a vypadalo to, ze ji to zacina stvat. Obcas i nejak gestikulovala vuci tem divakum. A nekdy kolem stavu 2:2 ve druhem setu ji to uplne rozohnilo a vypadala, ze se rozhodla zmenit svuj pristup, zacit se snazit a Osorio porazit. Najednou hrala skvele mice, prolomila Osorio podani, v klidu ubranila to sve, 4:2, rikal jsem si - ona to jeste otoci. Jenze pak ji nevyslo par micu, nejak posmutnela, mel jsem pocit, ze zase premysli ze je zbytecny to otacet, ze se potrebuje lecit ... Mela osetrovani ramene, mozna i nejaky dalsi zdravotni problem, ale hybala se celkem dobre na to jak mela spatnou nohu na konci IW. Kazdopadne ztratila tu energii z 4:2, a zase to nejak nechavala plynout k prohre, ale uz zdaleka ne tak jednoznacne jako v prvnim setu.

A pak ten matchball, divny pad, ignorovani souperky, utek v slzach, ten konec jsem nepochopil.
Sincaraz
18.03.2026 13:35
Je zrejmé, že ňou lomcujú veľké emócie a jediné, čo chce, je, čím skôr vypadnúť z kurtu. Nie je v tom nič osobné vo vzťahu k nikomu.
Otázka typu: "To je Kateřina na Camilu naštvaná, nebo co?"
je v tomto kontexte viac ako naivná.
rili
18.03.2026 14:00
Kapitan_Teplak
18.03.2026 14:16
Spíš úplně blbá než naivní.
