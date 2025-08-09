Sabalenková o duelu s Vondroušovou: Skvělý zápas, výhry si moc cením
Po červencové porážce s Amandou Anisimovovou ve Wimbledonu běloruská superstar oznámila, že si dá od tenisu delší pauzu. Na okruh se vrátila téměř o měsíc později právě v Cincinnati.
A nebyl to pro ni vůbec jednoduchý comeback. S Vondroušovou měla před zápasem v Ohiu vyrovnanou bilanci 4:4, poslední dva vzájemné zápasy na antuce ve Stuttgartu a na trávě v Berlíně ale se sokolovskou rodačkou ztratila.
Na tvrdém povrchu v Cincinnati už nezaváhala. "Jsem opravdu šťastná, že jsem zpátky. Byl to výborný zápas, Markéta hrála skvěle. O to více si takového vítězství cením," uvedla Sabalenková pro Tennis Channel.
"V této sezoně jsem odehrála mnoho zápasů, takže mám dostatek zkušeností se zvládáním klíčových momentů. Klíčem pro mě je vždycky jít do toho bez pochybností o rozhodnutích, která udělám. Prozatím to funguje docela dobře," dodala trojnásobná grandslamová šampionka, která proti české soupeřce odvrátila všech dvanáct brejkbolů a sama využila všechny tři své šance.
Za výborný krok pak rodačka z Minsku považuje zmíněnou přestávku od tenisu. "Užívala jsem si dovolenou, potřebovala jsem ji. O to těžší pak byl návrat. Myslím, že jsem udělala správnou věc, že jsem vynechala pár turnajů a dala si více času na zotavení a načerpání nových sil."
Součástí týmu Sabalenkové je nově i bývalý běloruský tenista Max Mirnyj. "Je velmi inteligentní. Jsem moc ráda, že ho vidím užívat si života; prošel si velmi těžkými situacemi. Určitě nám pomáhá, především pak s mou hrou na síti. Také mi dal pár tipů ohledně podání, moc si jeho pomoci vážím, přinesl do mého týmu oživení," doplnila Sabalenková.
