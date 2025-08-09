Zahozené šance. Vondroušová padla v Cincinnati se Sabalenkovou
Sabalenková – Vondroušová 7:5, 6:1
Asi příliš radosti hvězdná Sabalenková neměla, když se dozvěděla, že její první soupeřkou po Wimbledonu bude Vondroušová. S českou šampionkou totiž prohrála oba poslední vzájemné zápasy – na antuce ve Stuttgartu i na trávě v Berlíně.
V úvodním setu třetího letošního setkání grandslamových šampionek měla zpočátku více ze hry Vondroušová. Hned v prvním gamu měla při podání Sabalenkové tři brejkové možnosti, další přidala v pátém gamu a dvě v sedmé hře. Ani jednu ze šesti šancí však neproměnila a vzápětí toho mohla hodně litovat.
Za stavu 6:5 pro trojnásobnou grandslamovou šampionku se poprvé na servisu dostala Češka do problémů a její soupeřka toho bezezbytku využila. Proměnila hned svou první brejkbolovou možnost a sadu za 55 minut získala poměrem 7:5.
Nevydařená koncovka úvodního dějství se na české tenistce ve druhém setu podepsala. Vondroušová si ještě vyhrála svůj první servis a srovnala na 1:1, pak ale už na kurtu vládla rodačka z Minsku. Pěti gamy v řadě vyhrála sadu 6:1 a po hodině a 33 minutách se mohla radovat z postupu.
I ve druhém setu přitom měla bývalá světová šestka možnosti, jak prolomit slavnější soupeřce podání. Za stavu 3:1 však nevyužila hned pět šancí, celkově pak v zápase neproměnila ani jednu z dvanácti možností.
Maximem Vondroušové v Cincinnati tak zůstává čtvrtfinálová účast z předloňského roku, kdy skončila na Ize Šwiatekové. Sabalenková naopak nadále drží naději na obhajobu loňského titulu, kde ve finále porazila Jessicu Pegulaovou.
Další soupeřkou Bělorusky bude Britka Emma Raducanuová, která v obou dosavadních vzájemných zápasech Sabalenkové podlehla. Naposledy se obě hráčky potkaly během letošního Wimbledonu, kde favoritka zvítězila po boji 7:6, 6:4.
Výsledky turnaje WTA Masters 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře