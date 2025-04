Sabalenková očekává, že má před sebou nejlepší antukovou sezonu. Letos mám větší šanci, říká

23.04.

Wimbledonskému triumfu předcházela párty na Ibize, prozradil Alcaraz

Místo přípravy na trávě zábava na ostrově, místo odpočinku po porážce divoký večírek. Španělský tenista Carlos Alcaraz v novém dokumentu My Way prozradil, že před oběma wimbledonskými triumfy dal na vlastní intuici – a vyrazil s přáteli na Ibizu. Přestože mu to tým rozmlouval. Více informací najdete v článku.