Sabalenková překonala rekord legendární Sereny Williamsové. Letos si vydělala nejvíce v historii
Sabalenková má za sebou další úspěšnou sezonu, kterou strávila celou na pozici světové jedničky. Na třech ze čtyř grandslamů byla ve finále, a i přes bolestivé třísetové porážky v Melbourne i v Paříži dokázala nakonec zvítězit na US Open a získala svůj čtvrtý grandslamový titul.
Dále triumfovala na pětistovce v Brisbane a na tisícovkách v Miami a Madridu. Jako poražená finalistka skončila také v Indian Wells, Stuttgartu a na nedávném Turnaji mistryň. Sezonu zakončila s bilancí 63 výher a pouhých 12 porážek.
Všechny tyto výsledky ji vynesly historický rekord v prize money během jedné sezony. Běloruska si letos přišla na 15,008,519 dolarů, čímž výrazně překonala Serenu Williamsovou. Legendární Američanka držela první příčku od roku 2013, kdy si vydělala 12,385,572 milionů dolarů.
A mohla na tom být ještě lépe. Minulý týden v Rijádu totiž prohrála s Jelenou Rybakinovou souboj o největší šek v historii ženského tenisu, který činil 5,235 milionů dolarů. Pokud by podnik pro osm nejlepších žen sezony ovládla, měla by za tento rok na kontě celkem 17,543,519 dolarů.
V této sezoně se nad hranici 10 milionů dolarů dostala už jen světová dvojka Iga Šwiateková (10,112,532 dolarů). V TOP 5 jsou i Rybakinová (8,456,632), Coco Gauffová (7,969,845) a Amanda Anisimovová (7,260,577). Tyto částky jsou však včetně čtyřhry, zatímco Sabalenková do žádné čtyřhry nenastoupila.
V historických tabulkách výdělků za sezonu pouze ze dvouhry je za Sabalenkovou a Williamsovou na třetím místě Ashly Bartyová (11,307,587 v roce 2019), na čtvrtém Angelique Kerberová (10,136,615 v roce 2016) a pátém Šwiateková (9,875,525 v roce 2022).
