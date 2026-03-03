Sabalenková si připsala jubileum na pozici světové jedničky. Zařadila se mezi naprosté legendy
Sabalenková je čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou a na vrcholu žebříčku je nepřetržitě od 21. října 2024. V posledních dvou letech je tak jasnou královnou ženského okruhu. Tento týden slaví významné jubileum a na trůnu je už rovných 80 týdnů. Na tento milník dosáhla teprve jako jedenáctá hráčka v historii pořadí WTA a pouze šestá v tomto tisíciletí.
Přidala se tak na exkluzivní seznam pouze k pár legendám bílého sportu. Po roce 2000 se na toto číslo dostaly pouze Serena Williamsová (319 týdnů), Martina Hingisová (ta v tomto tisíciletí byla jedničkou 87 z celkového počtu 209 týdnů), Justine Heninová (117 týdnů), Ashleigh Bartyová (121 týdnů) a její aktuální rivalka a světová dvojka Iga Šwiateková (125 týdnů).
Ve 20. století tuto hranici překonaly také Steffi Grafová (377 týdnů), Martina Navrátilová (332 týdnů), Chris Evertová (260 týdnů), Monica Selesová (178 týdnů) a Lindsay Davenportová (98 týdnů). Aby poslední psanou Američanku překonala a pronikla do nejúspěšnější desítky, musí na vrcholu vydržet ještě 19 týdnů.
Sabalenková má teď před druhou Šwiatekovou náskok 3877 bodů, který však může do pár měsíců zmizet. Bělorusku teď čeká obhajoba finále v Indian Wells a následně se pokusí zopakovat titul v Miami. V antukové části sezony obhajuje ještě další dvě finálové účasti ve Stuttgartu a na French Open a trofej v Madridu. Polka měla loni toto období o něco slabší a bude mít tedy šanci se na pozici světové jedničky vrátit. V začátku roku však rozhodně nemá ideální formu.
