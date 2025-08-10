Sabalenkovou čeká hvězdný šlágr grandslamových šampionek, Sinner se chystá na další výprask
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 11. 8.
Obhájci titulu v akci
Sabalenková (1-) - Raducanuová (30-Brit.) | P&G Center Court (18:30 SELČ)
Sinner (1-It.) - Diallo (30-Kan.) | P&G Center Court (úterý 01:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Sabalenkovou čeká šlágr, Sinner by měl opět dominovat
Aryna Sabalenková je loňskou šampionkou a světovou jedničkou a už ve třetím kole ji čeká první a možná poslední šlágr na probíhající akci. Jedna z největších favoritek vyzve v souboji grandslamových vítězek Emmu Raducanuovou. Zatímco Sabalenková dotáhla poslední tři starty v tomto dějišti minimálně do semifinále, Raducanuová se tady v minulosti představila pouze v roce 2022 a došla do osmifinále. Obě aktérky zvládly úvodní zápas bez ztráty setu, nicméně Sabalenková musela likvidovat 12 brejkbolů Markéty Vondroušové. Oba předchozí souboje loni v Indian Wells a letos ve Wimbledonu vyhrála ve dvou setech favorizovaná Sabalenková, ovšem pokaždé ztratila minimálně osm gamů. Raducanuová prohrála posledních šest střetnutí s hráčkami TOP 10 a má s nimi hrozivou bilanci 3:14.
Jannik Sinner prožívá od podzimu 2023 životní období a na mužském okruhu dominuje, zejména na betonech. Jeho nadvláda se ale rozrůstá už i na ostatní povrchy, jelikož ve finále nedávného French Open byl kousek od triumfu a ve Wimbledonu kraloval. Jeden z mnoha titulů ve zmíněném období slavil i tady na Masters v Cincinnati, a to loni, krátce před odhalením dopingové kauzy. V aktuální sezoně, během níž kvůli dopingovému trestu tři měsíce nehrál, má skvostnou bilanci 27:3 a obhajobu triumfu v Ohiu zahájil demolicí Daniela Galána. Výprask by mohl nadělit také v premiérovém vzájemném souboji s Gabrielem Diallem. Kanaďan prožívá nejlepší období své kariéry, nicméně prohrál všechny čtyři letošní a zároveň kariérní duely s hráči TOP 10.
Na programu je dalších 13 zápasů třetího kola. V akci budou také Jelena Rybakinová, Holger Rune či Taylor Fritz.
Další mužská previews | Další ženská previews
Pondělní program
P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Bouzasová (Šp.) - Townsendová (USA)
2. Sabalenková (1-) - Raducanuová (30-Brit.)
3. Fritz (4-USA) - Sonego (31-It.)
4. Sinner (1-It.) - Diallo (30-Kan.) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
5. Rybakinová (9-Kaz.) - Mertensová (19-Belg.) / nejdříve v úterý v 02:30 SELČ
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Michelsen (28-USA) - Rune (7-Dán.)
2. Tiafoe (10-USA) - Humbert (20-Fr.)
3. Kalinská (28-) - Anisimovová (5-USA) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Itóová (Jap.) - Keysová (6-USA) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
5. Mannarino (Fr.) - Paul (13-USA)
CHAMPIONS' COURT (od 17:00 SELČ)
1. Rinderknech (Fr.) - Auger-Aliassime (23-Kan.)
2. Cash/Tracy (USA) - Martínez/Ruud (Šp./Nor.)
3. McNallyová/Nosková (USA/ČR) - Eikeriová/Hozumiová (Nor./Jap.)
COURT 10 (od 17:00 SELČ)
1. Pavlásek/J. Zieliňski (ČR/Pol.) - Mektič/Ram (Chorv./USA)
COURT 4 (od 17:00 SELČ)
1. Lehečka/Menšík (ČR) - Heliövaara/Patten (3-Fin./Brit.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře