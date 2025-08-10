Sabalenkovou čeká hvězdný šlágr grandslamových šampionek, Sinner se chystá na další výprask

DNES, 15:30
Previews 0
Loňská šampionka a úřadující světová jednička Aryna Sabalenková (27) odehraje v pondělí na tisícovce v Cincinnati šlágr grandslamových vítězek s Emmou Raducanuovou. Obhájce titulu a lídr mužského žebříčku Jannik Sinner (23) se chystá udělit další výprask, tentokrát Gabrielovi Diallovi. Na programu je celkem 15 zápasů třetího kola.
Profily hráčů (7)
Sabalenka Aryna
Sinner Jannik
Diallo Gabriel
Raducanu Emma
Aryna Sabalenková vyhlíží šlágr s Emmou Raducanuovou (© DYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 11. 8.

Obhájci titulu v akci
Sabalenková (1-) - Raducanuová (30-Brit.) | P&G Center Court (18:30 SELČ)
Sinner (1-It.) - Diallo (30-Kan.) | P&G Center Court (úterý 01:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Sabalenkovou čeká šlágr, Sinner by měl opět dominovat

Aryna Sabalenková je loňskou šampionkou a světovou jedničkou a už ve třetím kole ji čeká první a možná poslední šlágr na probíhající akci. Jedna z největších favoritek vyzve v souboji grandslamových vítězek Emmu Raducanuovou. Zatímco Sabalenková dotáhla poslední tři starty v tomto dějišti minimálně do semifinále, Raducanuová se tady v minulosti představila pouze v roce 2022 a došla do osmifinále. Obě aktérky zvládly úvodní zápas bez ztráty setu, nicméně Sabalenková musela likvidovat 12 brejkbolů Markéty Vondroušové. Oba předchozí souboje loni v Indian Wells a letos ve Wimbledonu vyhrála ve dvou setech favorizovaná Sabalenková, ovšem pokaždé ztratila minimálně osm gamů. Raducanuová prohrála posledních šest střetnutí s hráčkami TOP 10 a má s nimi hrozivou bilanci 3:14.

Více informací

 

Jannik Sinner prožívá od podzimu 2023 životní období a na mužském okruhu dominuje, zejména na betonech. Jeho nadvláda se ale rozrůstá už i na ostatní povrchy, jelikož ve finále nedávného French Open byl kousek od triumfu a ve Wimbledonu kraloval. Jeden z mnoha titulů ve zmíněném období slavil i tady na Masters v Cincinnati, a to loni, krátce před odhalením dopingové kauzy. V aktuální sezoně, během níž kvůli dopingovému trestu tři měsíce nehrál, má skvostnou bilanci 27:3 a obhajobu triumfu v Ohiu zahájil demolicí Daniela Galána. Výprask by mohl nadělit také v premiérovém vzájemném souboji s Gabrielem Diallem. Kanaďan prožívá nejlepší období své kariéry, nicméně prohrál všechny čtyři letošní a zároveň kariérní duely s hráči TOP 10.

Více informací

Na programu je dalších 13 zápasů třetího kola. V akci budou také Jelena Rybakinová, Holger Rune či Taylor Fritz.

Další mužská previews | Další ženská previews

 

Pondělní program

P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Bouzasová (Šp.) - Townsendová (USA)
2. Sabalenková (1-) - Raducanuová (30-Brit.)
3. Fritz (4-USA) - Sonego (31-It.)
4. Sinner (1-It.) - Diallo (30-Kan.) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
5. Rybakinová (9-Kaz.) - Mertensová (19-Belg.) / nejdříve v úterý v 02:30 SELČ


GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Michelsen (28-USA) - Rune (7-Dán.)
2. Tiafoe (10-USA) - Humbert (20-Fr.)
3. Kalinská (28-) - Anisimovová (5-USA) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Itóová (Jap.) - Keysová (6-USA) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
5. Mannarino (Fr.) - Paul (13-USA)


CHAMPIONS' COURT (od 17:00 SELČ)
1. Rinderknech (Fr.) - Auger-Aliassime (23-Kan.)
2. Cash/Tracy (USA) - Martínez/Ruud (Šp./Nor.)
3. McNallyová/Nosková (USA/ČR) - Eikeriová/Hozumiová (Nor./Jap.)


COURT 10 (od 17:00 SELČ)
1. Pavlásek/J. Zieliňski (ČR/Pol.) - Mektič/Ram (Chorv./USA)


COURT 4 (od 17:00 SELČ)
1. Lehečka/Menšík (ČR) - Heliövaara/Patten (3-Fin./Brit.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist