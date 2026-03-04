Šalková předvedla obrovský kolaps! V Antalyi zahodila vedení a na životní titul nenaváže

DNES, 13:45
WTA 125 ANTALYA - Dominika Šalková (21) na největší titul v kariéře, který získala před dvěma týdny na turnaji WTA 125 ve Francii, nedokázala navázat a vítěznou sérii neprodloužila. Na podniku stejné kategorie v Antalyi dohrála hned v prvním kole na Jelině Avanesjanové. Češce se absolutně nepovedl začátek utkání a ve druhém setu předvedla obrovský kolaps a končí po porážce 1:6, 4:6.
Dominika Šalková v Antalyi selhala hned v prvním kole (@ Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy / Profimedia)

Šalková – Avanesjanová 1:6, 4:6

Šalková se na podniku WTA 125 v Antalyi snažila navázat na svůj životní titul, který získala před dvěma týdny na turnaji stejné kategorie ve Francii. Mladá Češka sice nenarazila na žádnou žebříčkově lépe postavenou hráčku, ale jako turnajová osmička byla poměrně suverénní a v průběhu týdne ztratila jediný set.

V Turecku však v jednom z nejpovedenějších období kariéry pokračovat nedokázala a vítěznou šňůru neprodloužila, přestože byla v úvodním kole lehkou favoritkou. Proti někdejší člence TOP 40 Avanesjanové. Zápas jí však absolutně nevyšel a loučí se s podnikem, kde byla nasazenou šestkou, hned po úvodním vystoupení.

Start duelu se české hráčce vůbec nepovedl. První tři gamy prohrála velmi rychle, v úvodním setu si ani jednou nedokázala udržet podání a získala pouhou jednu hru. Především velmi dlouhý pátý game však ukazoval, že průběh je vyrovnanější než ukazuje výsledek.

To se ukázalo být pravdou v následujících chvílích. Šalková se rozehrála a začala zápas otáčet. Ve druhém setu proti aktuálně až 192. hráčce žebříčku dominovala. Získala čtyři gamy v řadě a měla parádně nakročeno k vyrovnání na 1:1.

V tu chvíli ale Češka předvedla obrovský kolaps. Náskok dvou brejků ztratila a zahodila vedení. Dostala se už pouze k dvěma brejkbolům za stavu 4:4, jinak byla ve zbytku duelu naprosto bez šance a prohrála všech šest her v řadě. Turnaj, na kterém byla jednou z favoritek a v případě postupu do závěrečných kol mohla výrazně vylepšit své žebříčkové maximum, tak opustila po necelé hodině a půl.

Výsledky turnaje WTA 125 v Antalyi

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
subaru
04.03.2026 16:26
Ty které se měly posunout a mají snad na to, tak bohužel. ( ještě Také Bartůňková)
Diabolique
04.03.2026 15:48
Zadnej kolaps Dominika nepredvedla. Nehrala spatne, ale proste byla Avanesjan lepsi a hrala styl, kterej Dominice nesedel. Navic to obcas prokladala vysokyma kopcema a ty Dominice vadily, moc nevedela co s nima, treba se to snazila taky vratit kopcem, ale slo to do autu, protoze tak normalne nehraje.

Jeste do toho Avanesjan tak divne heka, ze hekne a doprovodi to dalsim zvukem, je to hrozne neprijemny a ja tam proti ni hrat, tak ji zacnu nadavat at toho necha, ze se to neda poslouchat. A jeste Dominice nesedel ani ten den, povrch, komentovala to "Ja tu antuku NESNASIM!" ...

A ze vedla Dominika ve druhem setu 4:0 nebylo zpusobeno tim, ze by hrala skvele, ale ze se Avanesjan vyhazovala a od 0:4 zacala zase hrat normalne, tak nebylo ani moc prekvapeni, ze to za chvili bylo 4:4 a 6:4.

Priste bude Dominika v pohode, kdyz v minulosti prohrala s matchballu, bylo to horsi.
StestiJeKrasnaVec11
04.03.2026 15:26
Elina byla celkem elitní hráčka, co trápila hráčky top 10 a dokázala je porazit. Poslední 2 roky se trápí, ale furt to tam je. Takže bych tomu zase životní kolaps neříkal. Neprohrála s hráčkou ze 4. stovky ale s hráčkou co určitě má zase na to, být kolem 50. místa žebříčku.
com
04.03.2026 14:58
A já bych si zablil, ale nechci bejt furt první.. Začni a přidám se smilesmile
aligo
04.03.2026 15:10
Mantra
04.03.2026 15:10
com
04.03.2026 15:14
PTP
04.03.2026 14:00
Elina Araratovna Avanesjan - měl jsem z ní strach a ukázalo se, že oprávněný
Domčo, rychle se z toho oklep a udělej nám radost na dalších turnajích smile
tommr
04.03.2026 13:59
Dominika si ve Francii vybrala ten tradiční jeden dobrej turnaj za sezonu a je zpátky na své obvyklé úrovni ...
Mony
04.03.2026 14:38
Jedna vlna, kdy to jede, hráčku nedělá. Avanesyan ukázala, co jí dělá.. také u ní jsem si kdysi klepal na čelo , jak tadyta hráčka může být tak vysoko, ale dneska si klepu já , jak jsem byl tak blbej
