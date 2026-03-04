Šalková předvedla obrovský kolaps! V Antalyi zahodila vedení a na životní titul nenaváže
Šalková – Avanesjanová 1:6, 4:6
Šalková se na podniku WTA 125 v Antalyi snažila navázat na svůj životní titul, který získala před dvěma týdny na turnaji stejné kategorie ve Francii. Mladá Češka sice nenarazila na žádnou žebříčkově lépe postavenou hráčku, ale jako turnajová osmička byla poměrně suverénní a v průběhu týdne ztratila jediný set.
V Turecku však v jednom z nejpovedenějších období kariéry pokračovat nedokázala a vítěznou šňůru neprodloužila, přestože byla v úvodním kole lehkou favoritkou. Proti někdejší člence TOP 40 Avanesjanové. Zápas jí však absolutně nevyšel a loučí se s podnikem, kde byla nasazenou šestkou, hned po úvodním vystoupení.
Start duelu se české hráčce vůbec nepovedl. První tři gamy prohrála velmi rychle, v úvodním setu si ani jednou nedokázala udržet podání a získala pouhou jednu hru. Především velmi dlouhý pátý game však ukazoval, že průběh je vyrovnanější než ukazuje výsledek.
To se ukázalo být pravdou v následujících chvílích. Šalková se rozehrála a začala zápas otáčet. Ve druhém setu proti aktuálně až 192. hráčce žebříčku dominovala. Získala čtyři gamy v řadě a měla parádně nakročeno k vyrovnání na 1:1.
V tu chvíli ale Češka předvedla obrovský kolaps. Náskok dvou brejků ztratila a zahodila vedení. Dostala se už pouze k dvěma brejkbolům za stavu 4:4, jinak byla ve zbytku duelu naprosto bez šance a prohrála všech šest her v řadě. Turnaj, na kterém byla jednou z favoritek a v případě postupu do závěrečných kol mohla výrazně vylepšit své žebříčkové maximum, tak opustila po necelé hodině a půl.
Jeste do toho Avanesjan tak divne heka, ze hekne a doprovodi to dalsim zvukem, je to hrozne neprijemny a ja tam proti ni hrat, tak ji zacnu nadavat at toho necha, ze se to neda poslouchat. A jeste Dominice nesedel ani ten den, povrch, komentovala to "Ja tu antuku NESNASIM!" ...
A ze vedla Dominika ve druhem setu 4:0 nebylo zpusobeno tim, ze by hrala skvele, ale ze se Avanesjan vyhazovala a od 0:4 zacala zase hrat normalne, tak nebylo ani moc prekvapeni, ze to za chvili bylo 4:4 a 6:4.
Priste bude Dominika v pohode, kdyz v minulosti prohrala s matchballu, bylo to horsi.
Domčo, rychle se z toho oklep a udělej nám radost na dalších turnajích