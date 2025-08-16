Sám jsem se z té díry nemohl dostat, potřeboval jsem pomoct, přiznal Zverev
"Cítil jsem se osamělý. Nedokázal jsem si sám pomoct.“ Těmito slovy popsal před novináři své psychické rozpoložení po Wimbledonu Zverev.
"Dal jsem si delší volno, což jsem už dlouho nedělal, a bylo to velmi potřeba. Netrénoval jsem, nedělal žádnou fyzickou práci a ani jsem delší dobu nehrál tenis, což pro mě bylo nejlepší," vysvětloval rodák z Hamburku.
Zverev se po nepovedeném Wimbledonu připravoval nějaký čas i v akademii Rafaela Nadala na Mallorce, na tour se vrátil v Torontu. Zde došel až do semifinále, než ho zastavil Karen Chačanov.
„Už jsem si užil volný čas, na nic jsem nemyslel, nic jsem neřešil. A ano, vyhledal jsem profesionální pomoc, bylo to pro výborné rozhodnutí. Sám jsem se z té díry prostě nedokázal dostat. Teď jsem ale rád, že jsem zpátky na kurtu.“
Znovu nabitou pohodu potvrdil na probíhajícím Masters v Cincinnati, kde i přes zdravotní problémy došel až mezi poslední čtyři, kde podlehl Carlosi Alcarazovi.
Hlavním cílem však podle světové trojky zůstává jednoznačně US Open. Právě zde si zahrál v roce 2020 své první grandslamové finále, když nestačil ve finálové pětisetové bitvě na Rakušana Dominica Thiema.
O titul na některém z podniků velké čtyřky si zahrál ještě dvakrát – na French Open v minulém roce podlehl Carlosi Alcarazovi, letos ve finále Australian Open pro změnu Janniku Sinnerovi.
Zverev se v letošní sezoně pyšní bilancí 39 výher oproti 15 porážkám. Do své sbírky přidal jeden titul, když v dubnu ovládl domácí podnik v Mnichově. Dvakrát si zahrál o titul – již na zmiňovaném Australian Open a na trávě ve Stuttgartu, kde podlehl Tayloru Fritzovi.
