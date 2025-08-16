Sám jsem se z té díry nemohl dostat, potřeboval jsem pomoct, přiznal Zverev

Trápil se. Tenis pro něj přestal být důležitý. A nejen on. Problémy měl Alexander Zverev (28) i v osobním životě. Po výbuchu na letošním Wimbledonu, kde skončil v prvním kole na Francouzovi Arthuru Rinderknechovi, si tak naordinoval přestávku, během které vyhledal dle vlastních slov odbornou pomoc.
Alexander Zverev předváděl v Cincinnati výborné výkony (@ Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

"Cítil jsem se osamělý. Nedokázal jsem si sám pomoct.“ Těmito slovy popsal před novináři své psychické rozpoložení po Wimbledonu Zverev.

"Dal jsem si delší volno, což jsem už dlouho nedělal, a bylo to velmi potřeba. Netrénoval jsem, nedělal žádnou fyzickou práci a ani jsem delší dobu nehrál tenis, což pro mě bylo nejlepší," vysvětloval rodák z Hamburku.

Zverev se po nepovedeném Wimbledonu připravoval nějaký čas i v akademii Rafaela Nadala na Mallorce, na tour se vrátil v Torontu. Zde došel až do semifinále, než ho zastavil Karen Chačanov.

„Už jsem si užil volný čas, na nic jsem nemyslel, nic jsem neřešil. A ano, vyhledal jsem profesionální pomoc, bylo to pro výborné rozhodnutí. Sám jsem se z té díry prostě nedokázal dostat. Teď jsem ale rád, že jsem zpátky na kurtu.“


Znovu nabitou pohodu potvrdil na probíhajícím Masters v Cincinnati, kde i přes zdravotní problémy došel až mezi poslední čtyři, kde podlehl Carlosi Alcarazovi.

Hlavním cílem však podle světové trojky zůstává jednoznačně US Open. Právě zde si zahrál v roce 2020 své první grandslamové finále, když nestačil ve finálové pětisetové bitvě na Rakušana Dominica Thiema.

O titul na některém z podniků velké čtyřky si zahrál ještě dvakrát – na French Open v minulém roce podlehl Carlosi Alcarazovi, letos ve finále Australian Open pro změnu Janniku Sinnerovi.

Zverev se v letošní sezoně pyšní bilancí 39 výher oproti 15 porážkám. Do své sbírky přidal jeden titul, když v dubnu ovládl domácí podnik v Mnichově. Dvakrát si zahrál o titul – již na zmiňovaném Australian Open a na trávě ve Stuttgartu, kde podlehl Tayloru Fritzovi.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
