Šampion se vrací. Řím? Nemohl jsem si přát lepší místo, říká Sinner

Další díl série Masters v Římě, který startuje už 5. května, sám o sobě slibuje dramatickou a očekávanou podívanou. Návrat tenisového krále Jannika Sinnera (23) však staví římský turnaj do úplně jiného světla. Italský tenista se právě zde vrátí na kurty po uplynutí dopingového trestu. "Neexistuje lepší místo,“ má jasno šampion.

Na kurtech se Jannik Sinner naposledy objevil během loňského Australian Open, kde během sedmi zápasů ztratil jediný set a připsal si svůj třetí grandslamový titul.



Od té doby si odpykával dopingový trest, který mu vyprší 4. května, tedy den před začátkem římského Masters. A nejen italští fanoušci se na návrat tenisového krále těší.



Sinner však ví, že ho v Římě nic lehkého nečeká. Dosud zde startoval v pěti ročnících a má zde na své poměry nepříliš přesvědčivou bilanci 9:5. Nejdále došel v sezoně 2022, kdy ho ve čtvrtfinále zastavil Tsitsipas.

"Trénuju velmi tvrdě. Chci se dostat aspoň trochu do formy. Ale je mi jasné, že to nebude vůbec nic lehkého. A především úvodní zápasy budou mimořádně těžké," tuší Sinner.



Návrat na domácí kurty je pro něj mimořádnou motivací. "Jsem velmi šťastný, že se mohu vrátit právě v Římě. Je to pro mě výjimečný turnaj," řekl pro Rai 1.



První italská jednička v historii ale nezapomněla zmínit ani své krajany. "Budou tady další skvělí italští tenisté, máme spoustu výborných hráčů, a když k tomu připočtu italské fanoušky, máme se opravdu na co těšit," dodává tenisový král.

Sinner si pozici nejlepšího hráče světa drží i přes distanc od 10. června loňského roku. Pokud by v Římě vyhrál, stal by se prvním domácím tenistou, kterému se to podařilo od roku 1976.



Sinner měl pozitivní dopingový nález loni v březnu v Indian Wells, ale oproti zvyklostem mu nebyla ani předběžně zastavena činnost. Uspěl totiž s tvrzením, že se mu zakázaná látka dostala do těla při masáži z rukou jeho fyzioterapeuta. Případ navíc vyšel najevo až na konci srpna.



Proti postupu tenisových orgánů se Světová antidopingová agentura (WADA) odvolala k arbitráži CAS, ale ta nakonec neproběhla. Sinner se totiž s WADA dohodl na tříměsíčním trestu.