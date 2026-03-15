Šampion Sinner: Pokud přestanu vyhrávat, chci alespoň vědět, že jsem udělal vše
Sinner vstoupil do letošní sezony rozpačitě. Na Australian Open podlehl Novaku Djokovičovi a neuspěl ani v Dauhá, kde prohrál s Jakubem Menšíkem. Kromě samotných výsledků vzbuzovala pozornost i jeho nevyrovnaná hra, která u něj v poslední době nebyla obvyklá. Po příjezdu do Indian Wells Open se však situace změnila a italský tenista na kalifornském turnaji nenašel přemožitele. Cestou za titulem navíc neztratil ani set.
Triumf přišel v době, kdy se stále častěji mluvilo o dominanci Carlose Alcaraze. Sinner však svým vítězstvím tuto debatu alespoň prozatím zastavil a nyní se chystá na další podnik série "Sunshine Double" v Miami. "Podmínky dnes byly velmi těžké, ale jsem velmi šťastný, jak jsem to zvládl. S Daniilem se známe velmi dobře, i když od našeho posledního zápasu už uplynula delší doba. Viděl jsem ho včera hrát proti Carlosovi a byl velmi agresivní, takže jsem věděl, že musím velmi dobře podávat a pak uvidím, co dokážu při returnu," uvedl Sinner.
Finále podle něj výrazně ovlivnil i vývoj druhého setu, v němž dokázal otočit nepříznivý stav v tie-breaku. "Ve druhém setu jsem se v tie-breaku vrátil z velké ztráty. Prohrával jsem 0:4 a pak jsem začal velmi dobře podávat. To mi pomohlo vrátit se do zápasu a mám z toho obrovskou radost. Snažil jsem se najít správný rytmus, i když jsem na začátku trochu chyboval. Ve skutečnosti byl agresivnější než já, takže jsem se ho snažil rozhýbat forhendem. Když ustoupíte příliš dozadu a dáte mu prostor, dokáže si velmi dobře otevřít kurt," vysvětlil.
Italský tenista zároveň přiznal, že v některých momentech mohl hrát ještě útočněji. "Snažil jsem se hrát takticky správně. Někdy se mi to podařilo, jindy jsem možná mohl být o něco agresivnější a jít častěji na síť. Bylo tam také určité napětí. Věděl jsem, o co se dnes hraje. Je to obrovský úspěch pro mě i pro můj tým," dodal.
Sinner se v rozhovoru pro Tennis Channel vrátil také k nepříliš povedenému začátku sezony. "Měl jsem pocit, že nehraji svůj nejlepší tenis. To se může stát, je normální nebýt vždy na maximální úrovni. Chtěl jsem se vrátit do Monaka, ale počasí bylo velmi špatné, takže jsem se rozhodl přijet sem dříve než obvykle a dobře se na tento turnaj připravit," uvedl.
Čtyřiadvacetiletý Ital zároveň připomněl, že tvrdý povrch je pro něj ideální. "Jsem nejmladším hráčem, který vyhrál všechny tyto velké turnaje na tvrdém povrchu. Všechno se to stalo velmi rychle a i mě to trochu překvapuje. Vím, že je to můj oblíbený povrch, i když mám obecně rád tenis jako takový. Před pár lety jsem trochu změnil přístup. Dříve jsem na turnaje tohoto typu přijížděl s pocitem, že to není úplně ono. Teď přijíždím s jiným nastavením," vysvětlil.
Sinner zároveň zdůraznil, jak důležitou roli v tenise hraje psychika. "Jsem uvolněnější a tenis je nakonec hodně o hlavě. Dnes jsem se snažil zůstat v klíčových momentech velmi klidný, a to mi pomohlo. Věřím, že pokud budeme dál tvrdě pracovat a tlačit se dopředu, výsledky přijdou. A pokud přestanu vyhrávat? Alespoň budu vědět, že jsem udělal maximum," uzavřel Sinner.
