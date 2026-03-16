Sinner píše historii na Masters. Protáhl famózní sérii a postaral se o jedinečný unikát
"Přijeli jsme sem velmi brzy, abych se co nejlépe připravil na turnaj. Vyšlo to a zisk této trofeje je pro mě o to speciálnější," řekl po zisku premiérové trofeje z Indian Wells Sinner. Ital ve finále zvládl oba dramatické tie-breaky proti skvěle hrajícímu Medveděvovi a vyhrál bez ztráty podání.
Ital v Kalifornii vytvořil rekord a postaral se o něco, co se dosud nikomu nepodařilo. Jako vůbec první v historii dokázal ovládnout bez ztráty setu dva po sobě jdoucí podniky Masters. Před Indian Wells kraloval také ke konci loňské sezony na tisícovce v Paříži a na takto prestižních turnajích vyhrál už 11 duelů a 22 setů v řadě.
Mezitím navíc triumfoval s čistým štítem i na další velké akci. Na listopadovém Turnaji mistrů v Turíně, kde soutěžilo pouze osm nejlepších hráčů sezony, taktéž zvítězil bez prohraného dějství. Což se mu na tomto podniku podařilo dvakrát za sebou, v roce 2024 i loni.
Sinner také získal poslední titul, který mu chyběl do velmi výjimečné sbírky. Ovládl už všechny turnaje Masters (Indian Wells, Miami, Toronto/Montreal, Cincinnati, Šanghaj, Paříž), grandslamy (Australian Open a US Open) a Turnaj mistrů na tvrdém povrchu. Navíc se mu to povedlo jako nejmladšímu v historii. Celkově si druhý hráč světa připsal svou 25. trofej.
Sinner udolal Medveděva v tie-breacích. Ovládl Indian Wells a zkompletoval neskutečnou sbírku
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře