Šance na pomstu. Sabalenková je v semifinále, vyzve Keysovou

WTA INDIAN WELLS - Minikrize Aryny Sabalenkové (26) je pryč. Úřadující světová jednička si ve čtvrtfinále turnaje v Indian Wells poradila bez větších problémů s ruskou soupeřkou Ljudmilou Samsonovou (26) 6:2, 6:3 a v atraktivním semifinálovém souboji vyzve Madison Keysovou (30), šampionku letošního Australian Open, která právě ve finále Bělorusku porazila.

Aryna Sabalenková se před turnajem v Indian Wells potýkala na své poměry s mizernou formou. Včetně finálové porážky z Australian Open měla bilanci jedné výhry a tří porážek. To je však již minulostí. V kalifornské poušti je již v semifinále, když se její zatím poslední obětí stala Ljudmila Samsonová, která do té doby měla se Sabalenkovou vyrovnanou bilanci 2:2.

V Indian Wells však měla jednoznačně navrch favoritka. Nic na tom nezměnil její vlažný vstup do zápasu, kdy přišla hned o svůj první servis s musela dohánět manko 0:2. Povedlo se jí to však znamenitě. Samsonové nepřenechala jedinou z následujících šesti her a v poklidu si dokráčela k výhře v první sadě 6:2.

Šokovaná Ruska dál marně hledala záchranné laso. Po šesti ztracených gamech v řadě přišla o další tři ve druhé a najednou svítilo na ukazateli skóre 6:2, 3:0. Nejeden fanoušek měl v té době asi o rychlém konci utkání jasno, Samsonová však ještě jednou zavelela k útoku. Třemi vyhranými gamy v řadě srovnala, to však také byl její poslední výrazný zápis do průběhu utkání.

Sabalenková následující tři gamy ovládla a za hodinu a 24 minut mohla slavit postup do semifinále. Ruská hráčka vyhrála jen tři hry na svém podání z osmi, po prvním servisu nezískala ani polovinu výměn, oproti tomu Sabalenková se dostala na 71 procent. Trojnásobná grandslamová šampionka vyhrála za celý zápas více než polovinu bodů (55 procent) při podání soupeřky, Samsonová se dostala na 37 procent.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fanoušci se tak mohou těšit na velmi atraktivní semifinálový duel Sabalenkové, která v něm vyzve šestnáct zápasů neporaženou Madison Keysovou. "Bude to výborný zápas, moc se na to těším," říkala po čtvrtfinálovém vítězství Běloruska. Skvělou formu Keysové odnesla ve čtvrtfinále do té doby výborně hrající Belinda Bencicová, která na Američanku uhrála pouhé dvě hry. (1:6, 1:6)

I ve druhém souboji o finále se očekává velké drama. Suverénně hrající Iga Šwiateková se v něm utká s ruským supertalentem a deset zápasů neporaženou Mirrou Andrejevovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.