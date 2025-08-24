Šarapovovou uvedla do tenisové Síně slávy její velká soupeřka

Pětinásobná grandslamová vítězka Maria Šarapovová (38) a bývalí hvězdní deblisté Bob a Mike Bryanové (47) byli v sobotu uvedeni do tenisové Síně slávy. Osmatřicetiletou Šarapovovou při ceremoniálu v Newportu mezi vybranou společností překvapivě uvítala Serena Williamsová, která sama na nominaci teprve čeká.
Maria Šarapovová byla uvedena do Síně slávy (@ Joe Buglewicz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Šarapovovou, která se jako první Ruska stala světovou jedničkou, označila Williamsová za bývalou soupeřku a věčnou přítelkyni.

"Kdykoli jsem v rozlosování viděla její jméno vedle svého, vrhla jsem se do ještě tvrdšího tréninku," řekla Američanka, která se při příchodu na pódium dočkala obdivných výkřiků z publika. Do Síně slávy může být Williamsová podle agentury AP zvolena za dva roky.

Šarapovová dosáhla jako jedna z deseti tenistek v historii na kariérní Grand Slam. "Je to dar mít někoho, kdo vás motivuje k dosažení takových výšin. Obě jsme nenáviděly porážky víc než cokoli jiného na světě," poděkovala Williamsové.

Bratry Bryanovy uvedla do Síně slávy Martina Navrátilová, která s Bobem vyhrála smíšenou čtyřhru na US Open 2006. Ocenila je i za to, že díky nim se na čtyřhru nepohlíželo jako na méněcennou soutěž.

Síň slávy existuje od roku 1955 a je v ní osm českých či československých tenistů. Jako poslední byla uvedena Helena Suková v roce 2018.

Pavel Novotný, ČTK
3
jirkaS
24.08.2025 10:22
smilesmilesmile
zfloyd
24.08.2025 10:17
je pořád pěkná žena
PTP
24.08.2025 10:17
Ještě by měla dostat zvláštní ocenění za rozvoj kvičení na kurtu.
