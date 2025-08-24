Šarapovovou uvedla do tenisové Síně slávy její velká soupeřka
Šarapovovou, která se jako první Ruska stala světovou jedničkou, označila Williamsová za bývalou soupeřku a věčnou přítelkyni.
"Kdykoli jsem v rozlosování viděla její jméno vedle svého, vrhla jsem se do ještě tvrdšího tréninku," řekla Američanka, která se při příchodu na pódium dočkala obdivných výkřiků z publika. Do Síně slávy může být Williamsová podle agentury AP zvolena za dva roky.
Šarapovová dosáhla jako jedna z deseti tenistek v historii na kariérní Grand Slam. "Je to dar mít někoho, kdo vás motivuje k dosažení takových výšin. Obě jsme nenáviděly porážky víc než cokoli jiného na světě," poděkovala Williamsové.
Bratry Bryanovy uvedla do Síně slávy Martina Navrátilová, která s Bobem vyhrála smíšenou čtyřhru na US Open 2006. Ocenila je i za to, že díky nim se na čtyřhru nepohlíželo jako na méněcennou soutěž.
Síň slávy existuje od roku 1955 a je v ní osm českých či československých tenistů. Jako poslední byla uvedena Helena Suková v roce 2018.
