Sázka na Krejčíkovou se nevyplatila. Američanka teď marně hledá parťačku na domácí tisícovku

DNES, 07:00
Caty McNallyová (24) před startem nové sezony nadšeně oznámila, že v tomto roce spojí síly s Barborou Krejčíkovou (30) a společně budou usilovat o ty největší trofeje v soutěži čtyřher. Českou tenistku však od začátku roku trápí zranění a s Američankou si ještě nezahrála. Ta po další omluvence bývalé světové jedničky v deblu hledá parťačku na prestižní domácí podnik v Indian Wells.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
McNally Caty
Caty McNallyová hledá náhradu za Barboru Krejčíkovou (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

"Je to legenda. Hrát s ní je pro mě čest, protože ona byla jedním z mých vzorů," řekla nadšeně McNallyová o Krejčíkové v prosinci v rozhovoru pro WTA. V tu chvíli ještě nemohla vědět, jak se jejich slíbená vzájemná spolupráce bude vyvíjet.

Českou hráčku totiž od začátku roku stále trápí zranění kolene, které ji zastavilo už na podzim 2025. Turnajů v Austrálii se sice zúčastnila, ale byla velmi ovlivněna svými zdravotními potížemi. Poté už odehrála pouze jeden duel v Dubaji a z turnaje musela následně odstoupit.

Omluvenku ze dvouhry následně poslala i na další tisícovku do Indian Wells a nakonec nenastoupí ani do čtyřhry. V Kalifornii měla hrát debla právě s McNallyovou, která však nyní shání novou parťačku. "Zahraje si semnou někdo čtyřhru v IW," napsala Američanka na sociální síti X.

Sázka na Krejčíkovou se tak finalistce deblového US Open zatím nevyplácí a společně se na kurtu ještě nepředstavily. Češka zatím hrála debla na Blízkém východě, kde McNallyová nehrála, v Abú Zabí s Jelenou Ostapenkovou a v Dauhá s krajankou Kateřinou Siniakovou. Američanka zatím letos vystřídala tři různé spoluhráčky.

Další česká omluvenka? Krejčíková zřejmě zrušila start na pátém grandslamu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
aligo
01.03.2026 07:58
Takhle s tou Bárou za chvíli nebude chtít nikdo hrát
com
01.03.2026 07:31
Kačenko, ozvi se jí
