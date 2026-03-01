Sázka na Krejčíkovou se nevyplatila. Američanka teď marně hledá parťačku na domácí tisícovku
"Je to legenda. Hrát s ní je pro mě čest, protože ona byla jedním z mých vzorů," řekla nadšeně McNallyová o Krejčíkové v prosinci v rozhovoru pro WTA. V tu chvíli ještě nemohla vědět, jak se jejich slíbená vzájemná spolupráce bude vyvíjet.
Českou hráčku totiž od začátku roku stále trápí zranění kolene, které ji zastavilo už na podzim 2025. Turnajů v Austrálii se sice zúčastnila, ale byla velmi ovlivněna svými zdravotními potížemi. Poté už odehrála pouze jeden duel v Dubaji a z turnaje musela následně odstoupit.
Omluvenku ze dvouhry následně poslala i na další tisícovku do Indian Wells a nakonec nenastoupí ani do čtyřhry. V Kalifornii měla hrát debla právě s McNallyovou, která však nyní shání novou parťačku. "Zahraje si semnou někdo čtyřhru v IW," napsala Američanka na sociální síti X.
Sázka na Krejčíkovou se tak finalistce deblového US Open zatím nevyplácí a společně se na kurtu ještě nepředstavily. Češka zatím hrála debla na Blízkém východě, kde McNallyová nehrála, v Abú Zabí s Jelenou Ostapenkovou a v Dauhá s krajankou Kateřinou Siniakovou. Američanka zatím letos vystřídala tři různé spoluhráčky.
Další česká omluvenka? Krejčíková zřejmě zrušila start na pátém grandslamu
