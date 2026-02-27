Další česká omluvenka? Krejčíková zřejmě zrušila start na pátém grandslamu

DNES, 18:00
Masters v Indian Wells, kterému se přezdívá pátý grandslam, dle posledních informací přišlo o další české jméno. Po Tomášovi Macháčovi údajně poslala omluvenku pořadatelům prestižního kalifornského podniku také Barbora Krejčíková (30), která v posledních letech neustále bojuje se zdravotními problémy.
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková zřejmě stále bojuje se zraněními (© DAISUKE URAKAMI / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP)

Je to další rána pro Krejčíkovou. Loňskou sezonu kvůli vleklému problému se zády zahájila až v polovině května a moc toho od té doby kvůli dalším zdravotním potížím neodehrála. Na podzim 2025 ji totiž zastavilo nepříjemné zranění kolene.

V posledních týdnech odřekla singlový start v Abú Zabí a Dauhá a hrála jen čtyřhru. V Dubaji sice porazila Anastasiji Pavljučenkovou, ovšem k dalšímu zápasu kvůli problému s levým stehnem vůbec nenastoupila. A teď podle posledních informací zrušila minimálně dvouhru také v Indian Wells.

Na pátém grandslamu by možná mohla startovat alespoň ve čtyřhře po boku domácí Caty McNallyové. Otázkou je, zda jí to zmíněné zranění dovolí. V seznamu přihlášených pro nadcházející podnik stejné kategorie v Miami zatím zůstává.

Krejčíková není prvním českým jménem, které pořadatelům pátého grandslamu poslalo omluvenku. Včera se ke stejnému kroku odhodlal Macháč. Hlavní soutěž by i tak měla mít početné české zastoupení. Do kalifornské pouště se chystají Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Jakub Menšík a Jiří Lehečka.

K nim by se mohla přidat Karolína Plíšková, jež by měla dostat divokou kartu, pokud bude stoprocentně fit. V kvalifikaci se představí Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina. Hlavní soutěž bude rozlosována v pondělí a startuje ve středu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
bardunek666
27.02.2026 18:47
To označení pátý grandslam je snad nějaká posedlost autorů článků...
gocii
27.02.2026 19:46
hlavně od toho co jsou všechny stejný je to uplně nahlavu
hanz
27.02.2026 18:25
Krejča už je na wikině odhlášená... buď zabalit, nebo debly.....
com
27.02.2026 18:23
