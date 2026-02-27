Další česká omluvenka? Krejčíková zřejmě zrušila start na pátém grandslamu
Je to další rána pro Krejčíkovou. Loňskou sezonu kvůli vleklému problému se zády zahájila až v polovině května a moc toho od té doby kvůli dalším zdravotním potížím neodehrála. Na podzim 2025 ji totiž zastavilo nepříjemné zranění kolene.
V posledních týdnech odřekla singlový start v Abú Zabí a Dauhá a hrála jen čtyřhru. V Dubaji sice porazila Anastasiji Pavljučenkovou, ovšem k dalšímu zápasu kvůli problému s levým stehnem vůbec nenastoupila. A teď podle posledních informací zrušila minimálně dvouhru také v Indian Wells.
Na pátém grandslamu by možná mohla startovat alespoň ve čtyřhře po boku domácí Caty McNallyové. Otázkou je, zda jí to zmíněné zranění dovolí. V seznamu přihlášených pro nadcházející podnik stejné kategorie v Miami zatím zůstává.
Krejčíková není prvním českým jménem, které pořadatelům pátého grandslamu poslalo omluvenku. Včera se ke stejnému kroku odhodlal Macháč. Hlavní soutěž by i tak měla mít početné české zastoupení. Do kalifornské pouště se chystají Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Jakub Menšík a Jiří Lehečka.
K nim by se mohla přidat Karolína Plíšková, jež by měla dostat divokou kartu, pokud bude stoprocentně fit. V kvalifikaci se představí Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina. Hlavní soutěž bude rozlosována v pondělí a startuje ve středu.
Velký přehled Indian Wells | Informace k blížícím se turnajům
