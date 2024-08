Sbírka je kompletní, Djokovič má i zlato z olympiády. Vyhrál ji jako nejstarší v historii

OH PAŘÍŽ - Novak Djokovič (37) si přeci jen splnil dětský sen a stal se olympijským šampionem. Dokázal to na svých až celkově pátých hrách pod pěti kruhy a dva měsíce po operaci kolena. Ve finálovém souboji generací na antukovém Roland Garros v Paříži udolal 7:6, 7:6 Španěla Carlose Alcaraze (21), oplatil mu tři týdny starou porážku z wimbledonského finále a v 37 letech se stal nejstarším olympijským vítězem v tenisových soutěžích. Ziskem zlaté medaile pro sebe i celou srbskou výpravu zkompletoval sbírku všech velkých trofejí. Kariérní Golden Slam dal dohromady jako teprve pátý.

Djokovič – Alcaraz 7:6, 7:6

Když si Novak Djokovič na začátku června v osmifinále French Open natrhl meniskus v pravém kolenu a o dva dny později podstoupil operaci, sen o olympijském zlatu se začínal rozplývat. Bylo mu 37 let, byl bez formy a jediného letošního finále.

Jenže srbský tenista se navzdory tenisově pokročilému věku dokázal velmi rychle vrátit na kurty a obrovská touha stát se olympijským vítězem ho dohnala až ke splnění snu. Stal se jím pouhých 60 dní po chirurgickém zákroku.

CAREER GOLDEN SLAM!



Novak Djokovic wins the men's singles gold medal and becomes the OLDEST gold medalist in the Olympic Tennis Event since 1988 at 37-years-old! #Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/vhJIp4WNho — ITF (@ITFTennis) August 4, 2024

Djokovič slaví v Paříži na antukovém dvorci Philippa Chatriera, kde se před dvěma měsíci zranil a kde třikrát triumfoval na grandslamovém French Open.

Turnajem prošel přes šest soupeřů bez ztráty setu, což se až dosud nikomu nepodařilo. Už ve druhém kole vyhrál šlágr s Rafaelem Nadalem, ve čtvrtfinále si poradil se světovou jedenáctkou Stefanosem Tsitsipasem a nakonec zvládl i těžké finále s třetím hráčem světa Carlosem Alcarazem. O 16 let mladšího vítěze posledních dvou grandslamů udolal ve dvousetovém, nicméně téměř tříhodinovém zápase bez jediného brejku 7:6, 7:6.

Vyvrcholení tenisového turnaje pod pěti kruhy nabídlo souboj generací. Nejstaršího olympijského finalisty Djokoviče s nejmladším olympijským finalistou Alcarazem. Na zkušeném Srbovi byla od prvních výměn znát obrovská soustředěnost a přestože aktivita ležela ve většině výměn na španělském mladíkovi, kmet z Balkánu se srdnatě rval o každý míček.

V prvním setu Djokovič odvrátil všech osm brejkbolů, sám nevyužil žádnou z šesti šancí na brejk. V tie-breaku ale dominoval a dostal se do vedení. Ve druhé sadě už tolik šancí na brejk k vidění nebylo, Alcaraz jedinou hrozbu ztráty podání za stavu 1:1 zlikvidoval odvážným winnerem.

Statistiky zápasu Novak Djokovič – Carlos Alcaraz (@ Livesport)

Oba tenisté divákům nabízeli spoustu skvělých výměn a tenisových momentů a nakonec se i podruhé muselo do zkrácené hry. V ní by se napětí na kurtu dalo krájet. Pevnější nervy nakonec prokázal Djokovič a mohl se tačít radovat. A to i přesto, že na vítězné údery prohrál výrazným rozdílem 16:34 a udělal 25 nevynucených chyb.

"Jsem ohromen. Cítím spoustu emocí. Jsem hrdý. Jsem šťastný. Jsem nadšený, že jsem poprvé získal zlato pro svou zemi. V individuální kariéře jsem vyhrál asi všechno, co šlo. Ale vyhrát Davis Cupu a zlato pro Srbsko, to je bezprecedentní. Právě začínám slavit. Nemohu se dočkat, co bude v následujících 48 hodinách následovat," radoval se dojatý Djokovič.

Novak Djokovič je olympijským vítězem (@ Profimedia)

Na olympijských hrách Djokovič startoval popáté v kariéře a dosud jedinou medaili (bronzovou) slavil při debutu v Pekingu 2008. V Londýně 2012 i Tokiu 2021 prohrál semifinále i následný souboj o bronz. Před třemi lety v Japonsku navíc nenastoupil k zápasu o konečné 3. místo ve smíšené čtyřhře s Ninou Stojanovičovou.

Olympijské zlato byla poslední velká trofej, která v jeho neuvěřitelné sbírce chyběla. Přidal ho ke 24 triumfům na grandslamech, 40 titulům z turnajů Masters, 7 triumfům na Turnaji mistrů či poháru pro vítěze Davis Cupu. Také strávil figuroval rekordních 428 týdnů v čele světového žebříčku.

Navíc se stal teprve pátým tenistou, který vyhrál všechny čtyři grandslamy i olympijský turnaj. Dostal se do společnosti Andre Agassiho, Rafaela Nadala, Sereny Williamsové a Steffi Grafové, která to jako jediná dokázala během jediné sezony (1988).

Experience triumphs over youth!



Novak Djokovic becomes the oldest gold medalist in the Olympic Tennis Event since 1988 at 37-years-old! pic.twitter.com/oEZ7OiICOm — ITF (@ITFTennis) August 4, 2024

"Ano, asi je to poslední díl do té skládačky. Jsem na sebe velmi sebekritický. Pořád v sobě svádím vnitřní boj, že jsem pro tenis neudělal maximum. Jsem vděčný za to, že jsem pro zemi získal zlato. Že jsem zkompletoval Golden Slam a zkompletoval rekordy," dodal rodák z Bělehradu.

Djokovič olympiádu vyhrál ve věku 37 let a 74 dní. Od roku 1988, kdy byly tenisové soutěže vráceny do olympijského programu, se stal nejstarším šampionem napříč všemi tenisovými disciplínami.

Novak Djokovic becomes the 5th player in history to win the Career Golden Slam.



Steffi Graf - 1988



Andre Agassi - 1999



Rafa Nadal - 2010



Serena Williams - 2012



Novak Djokovic - 2024



Cemented. pic.twitter.com/maSIyMofjn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 4, 2024

21letý Alcaraz se v červnu na French Open stal nejmladším tenistou, který zkompletoval sbírku grandslamových trofejí na všech površích a o měsíc později ve Wimbledonu přidal už čtvrtý titul z majorů. Nyní se je nejmladším majitelem stříbrné olympijské medaile.

"Vždycky chci vyhrát. Ale získal jsem stříbro a na to musím být pyšný. Myslím, že buduju opravdu skvělou kariéru. Snad to bude pokračovat. Jsem hrdý na to, že jsem Španělsku přinesl medaili. Moje chvíle ještě přijde a jednoho dne do Španělska přivezu i zlato. Na tu chvíli si počkám a budu na tom pracovat. Právě teď si ale užívám zisk stříbrné medaile," řekl Alcaraz, který se po zápasu neubránil slzám.

Carlos takes the silver!



At 21-years-old Carlos Alcaraz becomes the youngest player to win a silver medal at the Olympic Tennis Event #Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/z59nPzzfn6 — ITF (@ITFTennis) August 4, 2024

"Je to bolestivá porážka. Měl jsem šance, ale nevyužil jsem je. Novak hrál skvěle, v těžkých chvílích zvyšoval úroveň své hry, trefoval neuvěřitelné údery. Jsem zklamaný, ale kurt opouštím se vztyčenou hlavou. Dal jsem do toho všechno. Bojovat za Španělsko pro mě bylo vším a jsem pyšný na to, jak jsem hrál a bojoval," dodal.

Bronzovou medaili vybojoval už v sobotu Ital Lorenzo Musetti, který v zápase o 3. místo porazil Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea.

Your 2024 Olympics Men’s Singles Medalists.



Novak Djokovic



Carlos Alcaraz



Lorenzo Musetti



All three men made history for their countries.



No better feeling. ❤️ pic.twitter.com/Cr7nSyDfrc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 4, 2024

Výsledky olympijského turnaje ve dvouhře mužů

