Sen je dostat se do TOP 10. Ostrava byla mým životním turnajem, rozpovídal se Brunclík

Petr Brunclík (18) je aktuálně jedním z nadějných českých mladíků, který se dere žebříčkem nahoru. Pozornost na sebe upoutal už na challengeru v Ostravě, kde postoupil až do čtvrtfinále. Nejen o tomto úspěchu se rozpovídal v rozhovoru pro TenisPortal.

O Petru Brunclíkovi toho tenisový fanoušek v následujících letech určitě ještě spoustu uslyší. Letos absolvuje teprve svou první celou sezonu mezi muži a už jasně ukazuje, že bude velmi nebezpečným hráčem. Na kurtu se prezentuje agresivním stylem hry, kterému kraluje především jeho drtivé levácké podání. Co se při sledování zápasu člověk nedozví je, že základem tvrdých úderů je jeho mentální nastavení, které mu umožňuje hrát s velkou razancí i během vypjatých momentů.

Přestože mezi dospělými teprve sbírá zkušenosti, zaznamenal už několik skvělých výsledků. Do širšího povědomí fanoušků ho vystřelil především postup do čtvrtfinále challengeru v Ostravě. O týden později v Praze vyřadil nasazenou jedničku. Letos už ovládl podnik M25 v daleké Dominikánské republice a na turnaji stejné kategorie v České Lípě si zahrál semifinále. Díky tomuto úspěchu vylepší své kariérní maximum a chybí mu krůček do TOP 500.

MAIDEN PRO TITLE



Huge congratulations Petr Brunclik We are so proud of you



ITF 25k Santo Domingo pic.twitter.com/uL63nIG64G — Piatti Tennis Center (@PiattiTennis) March 27, 2025

Po skončení Macha Lake Open v exkluzivním rozhovoru pro TenisPortal prozradil mimo jiné i to, že každý den tvrdě pracuje na tom, aby dosáhl svých vysokých cílů. Popsal také, co pro něj znamenal jeho zatím největší úspěch na mužském okruhu.

O turnaji v České Lípě

"Je to pro mě pátý turnaj v řadě, takže mentálně je to náročné a už cítím, že budu zase potřebovat trochu potrénovat a odpočinout si. Každý turnaj doma v Čechách mám rád a je to pro mě super příležitost hrát takhle blízko domova. Jsem šťastný, že se mi tu dařilo."

O výběru turnajů

"S trenérem se společně rozhodujeme, kam pojedu a plánujeme si turnaje dopředu. Mám rád domácí turnaje a je skvělé, že je to blízko, takže Macha Lake Open byla jasná volba. Tyhle turnaje mi mohou pomoct posouvat se v žebříčku a zjistím, jak na tom jsem proti hráčům na podobné úrovni. Na challengerech jde hlavně o to, abych si vyzkoušel hrát s lepšími. Je potřeba to kombinovat. Když chci odehrát víc zápasů, tak jedu na nižší turnaj. Ale chci co nejvíce zkoušet i ty těžší turnaje."

"Snažím se, abych si také udělal čas na nějaký tréninkový blok. Minulou sezonu to bylo hodně těžké, protože jsem hrál hodně turnajů a mixoval jsem juniory a dospělé. Tréninkový blok jsem měl na začátku tohoto roku a taky po turnaji v Dominikánské republice, po kterém jsem měl čtyři týdny na další přípravu. Snažím se to teď víc regulovat a hrát méně turnajů, tak aby to dávalo smysl. Je důležité, abych měl třikrát do roka nějaký blok, kdy se nebudu soustředit jen na tenis, ale také na fyzičku a věci okolo."

O úspěchu v Ostravě

"Byl to pro mě neskutečný zážitek a nabral jsem tam spoustu zkušeností. Týden předem jsem se na kurtu necítil a v tréninkách jsem nehrál dobře. Ale jakmile jsem nastoupil do zápasu tak se to zlomilo a od úvodního kola kvalifikace jsem hrál svůj nejlepší tenis. Zápasy s velmi kvalitními hráči mi dodaly hodně zkušeností a rozhodně to byl jeden z nejlepších turnajů v mém životě."

"Ten turnaj mi hodně pomohl, už jenom to, že jsem si tam mohl zahrát bylo skvělé. Dokázal jsem si, že takové hráče můžu porazit a prorazit i na vyšší úrovni. Těch pár výher pro mě bylo opravdu důležitých a dodalo mi to hodně sebevědomí. Budu se snažit tuhle úroveň udržet dál, aby přišly i další takové výsledky."

Petr Brunclik comes back from a set down to defeat Aslan Karatsev 6-7, 6-3, 6-3 in Ostrava.



The 18 year old Cezch reaches his first Challenger QF on his first main draw appearance.



Back to back wins over former top 40 players (Albot, Karatsev).



4 wins in row from qualies. pic.twitter.com/aLfssD8jqB — edgeAI (@edgeAIapp) April 30, 2025

O dosažení kariérního maxima

"Žebříček je důležitý především k tomu, abych se dostal na větší turnaje. Ale daleko důležitější je pro mě pilovat moji hru a zlepšovat se. Věřím, že výsledky potom přijdou. Postup na žebříčku je pro mě krásný bonus a jsem rád, že se mi letos výsledkově daří. Hlavně chci zlepšovat svou hru a s tím budou přicházet i další výhry."

"Nerad si dávám žebříčkové cíle, protože to je těžké dodržet. Může se stát cokoliv, zranění nebo se přestane dařit a člověk ztratí sebevědomí na chvíli. Těžko odhaduji, kam bych se mohl dostat, ale rád bych vyhrál pár turnajů a o nějaké místa se ještě posunul."

O přechodu mezi muže

"První turnaje dospělých jsem začal hrát už před třemi lety. Tehdy jsem startoval na volnou kartu a jsem za ty zkušenosti moc rád, ale bylo to hodně náročné. Snažil jsem se mixovat turnaje juniorů a chlapů, abych si zvyknul na jejich hru. Minulý rok jsem se turnajům v mužích věnoval hodně, ale až tuhle sezonu odehraju kompletně celou mezi dospělými a těším se, co to přinese."

O tenisových snech

"Vážím si toho a jsem rád, že mám takovou příležitost jezdit po turnajích a snažím si to užít na maximum. Můj sen je se dostat do TOP 10. To jsem si nastavil v hlavě a držím se toho. Každý den se tomu snažím přiblížit a věřím, že se mi to podaří. Musím si dávat takto vysoké cíle."