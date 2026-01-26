Sen o sesterském finále se rychle rozplynul. Jana Kovačková selhala a Alenu nedoplnila
Kovačková – Zolotarevová 5:7, 4:6
České hráčky už po prvním týdnu na Australian Open najdeme ve dvouhře pouze v juniorské soutěži. V té byly největšími favoritkami rostoucí hvězdy Alena a Jana Kovačkovy, které plnily pozice prvních dvou nasazených. Sen o sesterském finále se však rozplynul už ve druhém kole.
Mladší ze sester Jana v něm totiž podlehla outsiderce Zolotarevové z Ruska. Teprve patnáctiletá Češka nestačila na o dva roky starší soupeřku ve dvou vyrovnaných setech. V obou přitom začala lépe. V úvodním dějství ztratila vedení 4:2 a prohrála pět z následujících šesti her. Stejný náskok zahodila i ve druhém setu.
Do třetího kola naopak velmi snadno postoupila starší ze sester Alena. Nasazená jednička proti domácí divoké kartě Tori Rusellové naprosto dominovala. V první sadě ztratila pouhé tři hry a v té druhé Australance nadělila kanára. Její další soupeřkou bude Mariia Makarovová.
Sestry Kovačkovy jsou největšími favoritkami také ve čtyřhře, kterou začnou duelem proti Adě Kumruové a Yu Jun Lin. Svou převahu v deblu loni ukázaly především na US Open, kde získaly svůj první společný juniorský grandslamový titul.
