Sen o sesterském finále se rychle rozplynul. Jana Kovačková selhala a Alenu nedoplnila

DNES, 05:35
Aktuality 6
AUSTRALIAN OPEN - V pavouku juniorského Australian Open byly dvě největší favoritky Jana Kovačková (15) a její starší sestra Alena (17), které by se potkaly až v případném finále. Na sesterský souboj o titul však nedojde. Mladší Jana nedokázala ve druhém kole potvrdit roli obrovské favoritky a padla 5:7, 4:6 s Ruskou Radou Zolotarevovou (17). Naopak Alena pozici jedničky snadno zvládla a postupuje mezi šestnáctku nejlepších.
Profily hráčů
Kovackova Alena
Kovackova Jana
Jana Kovačková v Melbourne končí a sestru Alenu nedoplnila (@ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Kovačková – Zolotarevová 5:7, 4:6

České hráčky už po prvním týdnu na Australian Open najdeme ve dvouhře pouze v juniorské soutěži. V té byly největšími favoritkami rostoucí hvězdy Alena a Jana Kovačkovy, které plnily pozice prvních dvou nasazených. Sen o sesterském finále se však rozplynul už ve druhém kole.

Mladší ze sester Jana v něm totiž podlehla outsiderce Zolotarevové z Ruska. Teprve patnáctiletá Češka nestačila na o dva roky starší soupeřku ve dvou vyrovnaných setech. V obou přitom začala lépe. V úvodním dějství ztratila vedení 4:2 a prohrála pět z následujících šesti her. Stejný náskok zahodila i ve druhém setu.

Do třetího kola naopak velmi snadno postoupila starší ze sester Alena. Nasazená jednička proti domácí divoké kartě Tori Rusellové naprosto dominovala. V první sadě ztratila pouhé tři hry a v té druhé Australance nadělila kanára. Její další soupeřkou bude Mariia Makarovová.

Sestry Kovačkovy jsou největšími favoritkami také ve čtyřhře, kterou začnou duelem proti Adě Kumruové a Yu Jun Lin. Svou převahu v deblu loni ukázaly především na US Open, kde získaly svůj první společný juniorský grandslamový titul.

Výsledky dvouhry juniorek na Australian Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
Serpens
26.01.2026 07:17
Jana je velmi nesoustředěnou hráčkou, která po jediném pokaženém míči rychle začíná rezignovat. Je to tak v každém zápase. Ano, je jí teprve 15, ale...
Reagovat
Mantra
26.01.2026 06:38
Na té fotce vypadá skrčená jak Aťka Janoušková
Reagovat
GaelM
26.01.2026 06:07
Je jí pořád teprve 15 a vývoj je i o psychologické stránce hry. Jednou ty zkušenosti třeba zúročí, zatím jí evidentně víc sedí nebýt na kurtu sama...
Reagovat
Liverpool22
26.01.2026 06:21
Může potrénovat s Terkou Valentovou, když byla v lóži na jejím zápase smile
Reagovat
dappe
26.01.2026 07:07
Ano, je jí teprve 15 let, přesto máš v titulku jednoznačně konstatováno, že prostě a jednoduše selhala
Reagovat
GaelM
26.01.2026 07:39
Oblíbené slovo redaktorů, asi trpí na nějaké dysfunkce smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist