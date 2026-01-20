Senzace a hra jak za starých časů! Plíšková je zpět, slaví postup přes Stephensovou

DNES, 05:13
Aktuality 5
AUSTRALIAN OPEN - Karolína Plíšková (33) po více než roce znovu ochutnala pocity vítězného zápasu na grandslamovém turnaji. V Melbourne porazila Sloane Stephensovou z USA ve dvou setech 7:6 a 6:2. Česká tenistka předvedla tenis, jaký ji zdobil v úspěšných letech a vítězku US Open z roku 2017 přehrála i díky třem esům a osmi úspěšným zakončením na síti.
Karolína Plíšková slaví vítězství nad Stephensovou v Melbourne. (@ Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia)

Jakobyste se vrátili o dekádu zpět. Na kurtu se potkaly bývalé hráčky TOP 10 světového žebříčku a obě ukázaly tenis, jakým sbíraly úspěchy v minulosti.

Plíškovou sice nezdobilo tolik es jako dříve, koneckonců proti Stephensové, jenž vždy velmi dobře uměla číst hru a skvěle returnovala, nikdy moc přímých bodů ze servisu neuhrála. Byla to ale razance úderů a jistá chladnokrevnost v krizových situacích, kterou česká tenistka znovu ukázala světu.

Stephensová naopak hrála ve svých lepších chvílích báječné míče k lajnám, na které její soupeřka odmítla reagovat.

Statistika zápasu Plíšková – Stephensová.Statistika zápasu Plíšková – Stephensová. (@ Livesport / EnetPulse)

Plíšková začala stylově, jakoby na ní ani nebyla znát nerozehranost. V prvním setu na úvod jasně vládla, vzala Stephensové tři servisy a vypracovala si vedení 5:1. Pak se Američanka vzchopila, dokázala dostávat zápas do delších výměn a v nich excelovala. Nabytý náskok české tenistky byl rázem pryč a o osudu prvního setu se rozhodovalo v tiebreaku. Plíšková znovu prováhala náskok, vedla 6:2, čtyři setboly ale zahodila, a až ten pátý znamenal zisk první sady.

Stephensová v té chvíli jakoby ztratila víru. Ve druhém setu už nebyla tak sebevědomá a naopak znovu začala platit hra Plíškové. Vedení 5:0 sice zkomplikovala ztráta servisu a dva gamy Američanky, bývalá světová jednička si pak ale počkala na příležitost, vypracovala si dva mečboly a při tom druhém donutila zahrát Stephensovou nepřesně.

"Já nesnáším zápasy se Sloane, opravdu s ní hraju nerada. Spoustu zápasů jsem s ní prohrála, takže jsem nebyla spokojená s losem. Samozřejmě na tvrdém povrchu je to trochu jiné, ty nezdary byly hlavně na antuce. Takže jsem byla ráda, že jsem zápas začala dobře. A jak se hrálo dál a dál, cítila jsem, že se zlepšuji," vyprávěla Plíšková po utkání.

Plíšková vyhrála nad svou americkou rivalkou teprve druhý zápas z osmi odehraných, triumf na letošním Australian Open má pro ni ale cenu zlata. Dokázala si v něm, že svou hrou stále může konkurovat širší špičce.

"Austrálie je jedno z mých nejoblíbenějších míst na tenis. Bylo mi opravdu líto, že jsem zde loni kvůli zranění chyběla. Ten rok byl velmi dlouhý a já bohužel moc hrát nemohla. Opravdu jsem tvrdě pracovala na tom, abych se vrátila. Doufala jsem, že si Australian Open ještě jednou zahraji. Tak jsem tady. Vyhrála jsem první kolo a nemůžu mít větší radost," rozplývala se česká tenistka.

Ve druhém kole ji čeká Janice Tjenová, 67. hráčka rankingu, která v prvním kole vyřadila dvaadvacátou nasazenou Leylah Fernadezovou z Kanady.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
blekenziii
20.01.2026 07:05
Včerejší tipy tommr vs. realita. Kopíruju napřed celého tommr:
V pondělí si naše ženy vedly převážně dobře zatímco muži selhali. V úterý to bude přesně naopak... Ze šestice našich hráček které v úterý vstoupí do bojů má určitou naději na úspěch jen Tereza Valentová a to jen tehdy pokud bude stoprocentně fit o čemž nejsem moc přesvědčenej... Za kurzovou favoritku je překvapivě považována i Katka Siniaková ale ta je v singlu na GS vždycky marná a proti nebezpečné soupeřce která má s Češkami vysoce aktivní bilanci selže i tentokrát... Sára Bejlek, Karolína Plíšková, Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůnková jsou bez šance. U Karolíny se bojím aby vůbec zápas ve zdraví dohrála ... Menšík, Macháč a Kopřiva vyhrajou bez ztráty setu. Macháčovi to soupeř ještě ulehčí skrečí ...

Zatímní srovnání tommr (T) ... realita (R) ... cca přesnost tipu (PT):
Valentová ... T: má určitou naději na úspěch ... R: 6:4, 6:4 ... PT: 60%
Siniaková ... T: v singlu je marná, selže i tentokrát ... R: 6:1, 6:2 ... PT: 0%
Plíšková ... T: bez šance, kdoví, zda vůbec dohraje ... R: 7:6, 6:2 ... PT: 10%
Fruhvirtová ... T: bez šance ... R: 6:3, 7:5 .... PT: 10%
Bejlek ... T: bez šance ... R: 3:6, 3:6 .... PT: 80%
Menšík zatím ... T: vyhraje bez ztráty setu ... R: 7:5, 4:6, 2:6, 7:6, 2:2 ... PT: 40%
Průměrná PT zatím: 33%, no teda nic moc
Zatím nezačali Bartůňková, Macháč, Kopřiva
Reagovat
Kuba4Win
20.01.2026 06:49
Velmi milé překvapení
Reagovat
Mantra
20.01.2026 06:33
Ještě Siniakova a pro dnešek hotovo.
Jak com řekl.

Menšík kdyby před utkáním mlčel...
Reagovat
Liverpool22
20.01.2026 05:42
Kája smile hrála výborně smile a od prvního míčku byla opticky lepší. V 1. setu sice zbytečné drama, ale nakonec set docvakla a Slůně definitivně zlomila.
Reagovat
jirkaS
20.01.2026 06:10
smilesmile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist