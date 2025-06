Senzace z French Open narazila. V kvalifikaci Wimbledonu Boissonová vyhořela

WIMBLEDON - Byla to neuvěřitelná jízda. Do té doby širší tenisové veřejnosti prakticky neznámá Francouzka Lois Boissonová (22) šokovala tenisový svět jízdou do semifinále French Open. To vše z pozice hráčky, které patřila před začátkem pařížského turnaje pozice v druhé polovině čtvrté stovky. O to větší rozčarování přišlo o pár dní později. Dvaadvacetiletá tenistka totiž skončila hned v úvodním kole kvalifikace na Wimbledon.

Lois Boissonová dohrála v prvním kole kvalifikace na Wimbledon. (ČTK / imago sportfotodienst / Lionel Guericolas / Starface)