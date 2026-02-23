Serena Williamsová může znovu hrát! Připravuje plnohodnotný návrat, říká její bývalý trenér
Williamsová ukončila hvězdnou kariéru na domácím US Open v roce 2022, rok na to porodila druhou dceru. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, což je podmínka pro účast na turnajích. Návrat nicméně opakovaně odmítla.
Macci, který Serenu a její sestru Venus vedl v 90. letech, ale nesouhlasí. "Vůbec o návratu nepochybuji. Hodně trénuje a hraje s muži. Zahrála si také s Alyciou Parksovou (americká tenistka), se kterou se kamarádí," řekl.
"Čekal jsem, že se vrátí a čas od času si s Venus zahraje čtyřhru. Ale ona se připravuje na návrat se vším všudy," uvedl bývalý trenér někdejších světových jedniček Andyho Roddicka, Jennifer Capriatiové a Marie Šarapovové.
"Jsem zvědavý, jak na tom bude. Jedna věc je zúčastnit se, zahrát si exhibici, jeden zápas. Ale odehrát zápas a nastoupit další den znovu a pak zase a ještě k tomu hrát dobře, to je něco úplně jiného," uvedl Macci.
