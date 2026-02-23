Serena Williamsová může znovu hrát! Připravuje plnohodnotný návrat, říká její bývalý trenér

DNES, 12:10
Aktuality 3
Serena Williamsová (44) se od dnešního dne může znovu vrátit na kurty. Bývalý trenér Američanky, která odehrála poslední zápas na US Open 2022, Rick Macci je přesvědčen, že vítězka 23 grandslamů se připravuje na návrat k tenisu. Jednasedmdesátiletý kouč to řekl v rozhovoru pro deník L'Équipe. "Vůbec o návratu nepochybuji. Hodně trénuje a hraje s muži," potvrdil.
Serena Williamsová se podle jejího bývalého trenéra chystá na návrat k tenisu (@ ČTK / AP / John Minchillo)

Williamsová ukončila hvězdnou kariéru na domácím US Open v roce 2022, rok na to porodila druhou dceru. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, což je podmínka pro účast na turnajích. Návrat nicméně opakovaně odmítla.

Macci, který Serenu a její sestru Venus vedl v 90. letech, ale nesouhlasí. "Vůbec o návratu nepochybuji. Hodně trénuje a hraje s muži. Zahrála si také s Alyciou Parksovou (americká tenistka), se kterou se kamarádí," řekl.

"Čekal jsem, že se vrátí a čas od času si s Venus zahraje čtyřhru. Ale ona se připravuje na návrat se vším všudy," uvedl bývalý trenér někdejších světových jedniček Andyho Roddicka, Jennifer Capriatiové a Marie Šarapovové.

"Jsem zvědavý, jak na tom bude. Jedna věc je zúčastnit se, zahrát si exhibici, jeden zápas. Ale odehrát zápas a nastoupit další den znovu a pak zase a ještě k tomu hrát dobře, to je něco úplně jiného," uvedl Macci.

Bývalý trenér Sereny Williamsové: Vrátí se ve velkém stylu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, ČTK
Komentáře

3
Přidat komentář
elsky
23.02.2026 12:45
Reagovat
Serpens
23.02.2026 12:27
Bože chraň nás před ní, jejím tenisem a jejím nesportovním chováním
Reagovat
pantera1
23.02.2026 12:51
Měla by raději směřovat na kandidátku na prezidentku Made in USA v Bílým domě se bude vyjímat .
Reagovat

