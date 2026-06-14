Sheltona nezastavil ani obhájce titulu. Lehečkův přemožitel ve Stuttgartu slaví
Shelton - Fritz 6:4, 2:6, 6:4
Těžkou cestu měl Fritz do finálového souboje, když dvakrát musel o postup bojovat ve třetím setu. Ještě složitější štreku ušel jeho soupeř. Shelton si takovou situaci vyzkoušel dokonce ve všech třech duelech, v semifinále proti Jiřímu Lehečkovi navíc odvracel dva mečboly.
Oba tenisté se naposledy potkali v únoru ve finále turnaje v Dallasu, který nakonec po boji ovládl Shelton. A levou rukou hrající Američan vstoupil lépe i do stuttgartského finále. Zatímco v souboji s Lehečkou ani jednou podání českému soupeři nevzal, teď uspěl hned při druhé příležitosti a ujal se vedení 2:1. Brejk potvrdil i přes ztrátu 0:40 a šel do vedení o dva gamy.
Do dalších problémů se světová pětka dostala i v osmé hře, kdy čelila dvěma brejkbolovým hrozbám. Podobně jako v semifinálovém duelu s českým tenistou si ale v kritické chvíli pomohl servisem a šel do vedení 5:3. Skvěle rozjetou sadu si už Shelton ujít nenechal, zakončil ji čistou hrou a za 41 minut ji získal 6:4.
Ve druhé sadě měl ale jednoznačně navrch Fritz. V prvních třech gamech nechal krajanovi jediný bod a bleskově se ujal vedení 3:0. Rodák z Atlanty začal chybovat, nemohl se opřít o servis. V šesté hře ještě udržel naději na případný obrat, když odvrátil dva brejkboly a snížil na 2:4. Fritz však jasně dominoval. Za stavu 5:2 podruhé uspěl na příjmu, sadu za 29 minut získal jasně 6:2 a o novém šampionovi musela rozhodnout závěrečná sada.
Obhájce titulu měl velkou šanci definitivně překlopit průběh zápasu na svou stranu v šesté hře, kdy za stavu 3:2 ze svého pohledu vedl na returnu 40:15, ani jednu z možností ale nevyužil, a zápas tak mířil do dramatické koncovky.
Fritz za nevyužité šance zaplatil v deváté hře, kdy to byl on, kdo jako první přišel o servis a prohrával 4:5. Shelton si už obrovskou šanci na zisk titulu ujít nenechal, zápas dopodával po hodině a 50 minutách se mohl radovat z vítězství po setech 6:4, 2:6 a 6:4.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 ve Stuttgartu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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O finále nemůžu říct nic pozitivního ani negativního, protože jsem byl na exkurzi v pivovaru (kecám, makal jsem)