Sheltona nezastavil ani obhájce titulu. Lehečkův přemožitel ve Stuttgartu slaví

DNES, 16:20
Aktuality 6
ATP STUTTGART - Ben Shelton (23) slaví šestý kariérní vavřín. Ve finále turnaje ve Stuttgartu přehrál obhájce titulu, krajana Taylora Fritze (28), po setech 6:4, 2:6 a 6:4. Přemožitel Jiřího Lehečky ze semifinále tak vyhrál třetí turnaj. V jedné sezoně dokázal zvítězit na antuce, tvrdém povrchu i trávě.
Profily hráčů
Fritz Taylor
Shelton Ben
Ben Shelton ovládl travnatý podnik ve Stuttgartu (@ Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia)

Shelton - Fritz 6:4, 2:6, 6:4

Těžkou cestu měl Fritz do finálového souboje, když dvakrát musel o postup bojovat ve třetím setu. Ještě složitější štreku ušel jeho soupeř. Shelton si takovou situaci vyzkoušel dokonce ve všech třech duelech, v semifinále proti Jiřímu Lehečkovi navíc odvracel dva mečboly.

Oba tenisté se naposledy potkali v únoru ve finále turnaje v Dallasu, který nakonec po boji ovládl Shelton. A levou rukou hrající Američan vstoupil lépe i do stuttgartského finále. Zatímco v souboji s Lehečkou ani jednou podání českému soupeři nevzal, teď uspěl hned při druhé příležitosti a ujal se vedení 2:1. Brejk potvrdil i přes ztrátu 0:40 a šel do vedení o dva gamy.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do dalších problémů se světová pětka dostala i v osmé hře, kdy čelila dvěma brejkbolovým hrozbám. Podobně jako v semifinálovém duelu s českým tenistou si ale v kritické chvíli pomohl servisem a šel do vedení 5:3. Skvěle rozjetou sadu si už Shelton ujít nenechal, zakončil ji čistou hrou a za 41 minut ji získal 6:4.

Ve druhé sadě měl ale jednoznačně navrch Fritz. V prvních třech gamech nechal krajanovi jediný bod a bleskově se ujal vedení 3:0. Rodák z Atlanty začal chybovat, nemohl se opřít o servis. V šesté hře ještě udržel naději na případný obrat, když odvrátil dva brejkboly a snížil na 2:4. Fritz však jasně dominoval. Za stavu 5:2 podruhé uspěl na příjmu, sadu za 29 minut získal jasně 6:2 a o novém šampionovi musela rozhodnout závěrečná sada.

Obhájce titulu měl velkou šanci definitivně překlopit průběh zápasu na svou stranu v šesté hře, kdy za stavu 3:2 ze svého pohledu vedl na returnu 40:15, ani jednu z možností ale nevyužil, a zápas tak mířil do dramatické koncovky.

Fritz za nevyužité šance zaplatil v deváté hře, kdy to byl on, kdo jako první přišel o servis a prohrával 4:5. Shelton si už obrovskou šanci na zisk titulu ujít nenechal, zápas dopodával po hodině a 50 minutách se mohl radovat z vítězství po setech 6:4, 2:6 a 6:4.

Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 ve Stuttgartu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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Tomas_Smid_fan
14.06.2026 17:08
s Lehe měl Ben kliku, ale byl odvážnější. Zahrál i víc nadstandardních úderů a právě i ty rozhodly. Jirka se snažil být ve vypjatých momentech koncentrovaný a zbytečně se nevyhodit, ale úspěch nakonec slavila odvaha Kučeravce.

O finále nemůžu říct nic pozitivního ani negativního, protože jsem byl na exkurzi v pivovaru (kecám, makal jsem)
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Vlk-v-trave
14.06.2026 16:43
Ben me nejak vic pasuje na titul na trave nez Taylor, takze za me asi ok, gratulace... americkemu fotbalistovi :-)
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com
14.06.2026 16:31
Kučeravý Shelton smilesmile
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tenisman1233
14.06.2026 16:27
Titul,kde ve dvou zápasech odvracel MB a 3 zápasy musel otáčet.
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PTP
14.06.2026 16:28
Inu, světová pětka
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dappe
14.06.2026 18:06
Shelton na pátém místě jako symbol současné úrovně ATP.
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