Šílenství v Miami: Brazilská hvězda ještě nemůže hrát, nejsme na to připravení
Fonseca obzvláště na americkém kontinentu vyprodává i ty největší stadiony. Nejen brazilští příznivci talentovaného teenagera totiž neváhají vyrazit do Kalifornie, což se potvrdilo nedávno v Indian Wells, ani na Floridu, kde se momentálně koná další prestižní turnaj kategorie Masters.
Pořadatelé očekávají obrovskou návštěvnost a fanouškovské šílenství už pro zápas prvního kola mezi Fonsecou a Fábiánem Marozsánem. A proto raději sáhli k netradičnímu rozhodnutí a tento duel se neuskuteční podle původního plánu ve středu, nýbrž až ve čtvrtek.
Organizátoři floridského podniku pro to mají dobrý důvod. Centrální dvorec totiž není po vydatných deštích posledních dnů připraven, což jim navíc komplikuje i středeční deštivé počasí. Tenisté na něm mohou trénovat, nicméně podmínky nejsou ideální. Na ostrý zápas s diváckou kulisou, která by měla být v souboji Fonsecy s Marozsánem bouřlivá, není kurt připraven.
"Některé části centrálního kurtu potřebují dodatečnou přípravu, abychom zajistili optimální podmínky pro soutěžní zápas," uvedli pořadatelé Miami Open v tiskové zprávě. "Všechny středeční zápasy se tak odehrají na vedlejších kurtech. Očekáváme, že na centrálním kurtu bude možné hrát od čtvrtka."
Tato zpráva překvapila i portugalského experta a komentátora Joseho Morgada. "Je to šílené. Nemají připravený největší dvorec a nechtějí, aby Fonseca hrál na vedlejším kurtu. Proto se odehraje 15 místo 16 mužských zápasů," napsal na sociální síti X.
Ředitel turnaje a bývalý profesionální tenista James Blake už předem avizoval, že plánuje nasadit všechny zápasy Fonsecy a také filipínské hvězdičky a loňské semifinalistky Alexandry Ealaové, která má rovněž po celém světě velkou základnu fanoušků, na centrální dvorec.
"Loni jsem pochopil, že Fonseca musí hrát na centrálním kurtu. Takže letos to tak bude. Zájem o něj a Ealaovou je obrovský, jelikož Miami je mixem kultur s velkou diverzitou. Budeme je oba muset dávat na centr, protože mají fanoušky po celém světě."
Zatímco Stadium (centrální kurt) v Miami pojme zhruba až 14 tisíc diváků, druhý největší Grandstand pouhých pět. A to podle pořadatelů na zápas Fonsecy ani Ealaové prostě nestačí.
