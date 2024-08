Siniaková je na sebe pyšná, že dokáže hrát a vyhrát s kýmkoli. Macháč zatím životní úspěch zpracovává

Ve vypjaté koncovce finále smíšené čtyřhry, která zvedala diváky ze sedadel, tenista Tomáš Macháč (23) nebyl nervózní. S Kateřinou Siniakovou (28), jež znovu potvrdila svoji deblovou extratřídu, nakonec urvali olympijské zlato. A Macháč už podruhé na turnaji zarmoutil svého čínského kamaráda a parťáka ze čtyřhry Čang Č'-čena. Na úvod olympiády ho vyřadil ve dvouhře.

V anglické části tiskové konference proto dostal otázku, jestli jejich přátelství stále trvá. "Skončilo," odvětila na to s úsměvem Siniaková. "Je mi ho fakt líto, vím, jak rád reprezentuje svou zemi, jak rád by vyhrál zlato. V tomhle mě to trochu mrzí, zároveň jsem ale šťastný, že jsem vyhrál zlato. Přeju mu jen to nejlepší, těším se na další společné debly, ne singly," komentoval pikantní duel Macháč.

V klíčových okamžicích čeští tenisté zachovali chladnou hlavu. "Mám štěstí, že si ty stavy tolik neuvědomuju. Necítil jsem se vůbec nervózně. Soustředil jsem se jen na to, jak ten míček vyhrát. Na konci jsme hráli úžasně, samé vítězné míče," pochvaloval si.

Siniaková znovu ukázala, že je skvělou partnerkou do čtyřhry pro velké turnaje. Kvůli zranění Storm Hunterové musí na okruhu střídat spoluhráčky. Roland Garros vyhrála s Coco Gauffovou, Wimbledon s jinou Američankou Taylor Townsendovou. A teď dovedla Macháče ke zlaté olympijské medaili.

"Dokázala jsem, že dokážu hrát a vyhrát s kýmkoliv, na což jsem fakt pyšná. Věřím, že umím dobře volej, nebojím se, baví mě to. To je asi recept," poodhalila Siniaková své tajemství. Macháč ji rozhodně považuje za jednu z nejlepších deblistek na světě. "Rozhodně si to myslím, proto jsem si ji vybral. V tomhle jsem fakt lišák," podotkl s úsměvem.

Devítinásobná grandslamová a čerstvě dvojnásobná olympijská šampionka Siniaková by mohla Macháčovi vyprávět, jak hrát velké zápasy. "Nedávám rady, protože Tomáš je úžasný hráč. Nepotřebuje rady, ale v deblu jsme si pomohli navzájem a to je nejdůležitější. V týmu jste dva, takže je vždycky dobře, když si pomáháte, komunikujete. Pak budete hrát dobře, když se takhle podpoříte," řekla.

Trofeje nerada srovnává. "Každá medaile a trofej je úžasná a má jiné emoce, energii. Jsem pyšná, že jsme tohle dokázali a máme zlato. Na začátku bych tomu nevěřila," poznamenala.

Macháč může přidat ještě bronz

I Macháčovi se splnil olympijský sen. Jako malý rád sledoval filmy s olympijskou tematikou, jako jsou Kokosy na sněhu nebo Orel Eddie. "Nenapadlo mě, že bych mohl dosáhnout něčeho takového, hlava mi to zatím nebere. Je to pro mě speciální. Tohle se nedá zopakovat, není to pro mě běžné. Užiju si to a doufám, že s Adamem to ještě dotáhneme a že si bronz taky vybojujeme," uvedl tenista, kterého dnes čeká zápas o bronz ve čtyřhře po boku Adama Pavláska.

Je přesvědčený, že energie bude mít dost. "Už je tři čtvrtě na dvanáct… zase takhle ponocuju. Po fyzické stránce, když se tohle povedlo urvat, nebude žádná únava na kurtu. Těším se strašně moc na ten zápas," řekl.