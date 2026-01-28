Siniaková může přijít o trůn. Neúspěšnou obhajobu neberu jako katastrofu, říká

Kateřina Siniaková (29) nedokázala po boku Taylor Townsendové obhájit loňský triumf ve čtyřhře žen na Australian Open a úvodní grandslam sezony pro ni definitivně skončil. Rodačka z Hradce Králové, která může po skončení turnaje přijít o post světové jedničky, však nevidí konec již ve čtvrtfinále jako katastrofu ani zklamání.
Kateřina Siniaková deblový titul na Australian Open neobhájila (© Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Siniaková s Townsendovou nastupovaly ke čtvrtfinále jako jasné favoritky. A stejně jako na loňském French Open tuto roli proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové nezvládly. Nasazené jedničky sice stav utkání srovnaly, ale v rozhodujícím setu dostaly kanára.

"Šly jsme do toho s tím, že to bude těžký zápas. Chtěly jsme předvést dobrý tenis. Neklaplo to," uvedla Siniaková, která si včera postěžovala na program Australian Open, v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.

Australian Open vyhrála už třikrát (2022, 2023 a 2025) a na kontě má 10 grandslamových titulů ve čtyřhře žen. Srovnávat s předchozím ročníkem ale ten letošní nechtěla. "Loni bylo loni, letos je letos. Odehrály jsme jiné zápasy s jinými soupeřkami. Nezískaly jsme titul, ale nic se neděje. Jde se dál. Neberu to jako katastrofu nebo zklamání."

Po čtvrtfinálovém nezdaru hrozí Siniakové, že přijde o post deblové světové jedničky. Na záda jí totiž dýchá Elise Mertensová. Belgičance stačí, aby v Melbourne Parku zvládla společně s čínskou veteránkou Shuai Zhang semifinálový zápas.

Rodačka z Hradce Králové má ale teď myšlenky úplně jinde. "Asi si dám od tenisu trochu volna. Poté se představím na turnajích v Dauhá a Dubaji," řekla. Zřejmě se tak stejně jako ostatní nejlepší české tenistky vůbec nechystá na domácí turnaj v Ostravě.

Siniaková titul ve čtyřhře neobhájila

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Otmar
28.01.2026 19:55
O katastrofu zcela jistě nejde, ale je třeba si připustit, že Katka určitě nehraje v top formě a o jejich parťácích ani nemluvím. Sem hořel stejně jako Katka na returnu, servis nic moc, o souhře nemluvím...vždyť se spolu sotva vidí. A TT, tož to bylo hodně špatné, podání nedržela a rozhodně Katku nepodržela, spíš naopak. Hrají spolu zřídka a fakt si myslím, že sejít se až na kurtu před špílem není ideální stav. Je začátek sezony, netuším, jak jsou či nejsou domluveny, ale perspektivně to moc nevidím!
lana
28.01.2026 16:56
Tak určitě ji to mrzí, i když se do médií snažila být pozitivní, prostě to, co je pro Nouzu s Riklem životní úspěch, je u ní zklamání , laťku má vysoko a není lehké to neustále potvrzovat. Navíc je v deblu to riziko selhání dvojnásobné, jednou se nedaří jí, podruhé se sveze s tím, že to kazí parťačka. A tentokrát to bylo vidět už od prvního zápasu, že to úplně neklapalo... No není to nic, co by se jí nestalo už mnohokrát, oklepe se a půjde dál
PTP
28.01.2026 16:41
Sportovec roku 2026 je zase v prdeli
jackiec
28.01.2026 16:39
Bože můj, jakýsi trůn v bezvýznamném deblu, to je katastrofa, ještě že jí zůstane trůn na domácím WC
Kapitan_Teplak
28.01.2026 17:16
Navíc tam určitě nemá kameru.
Stippy
28.01.2026 16:31
Je to jen tenis. Vyjely, odjely, jako vždy. Hingis/Mirza, Baboš/ Mladenovič, Šuvej s Bárou, Šafářová/ ta v podkolenkách, bože, nic se neděje.
Krisboy
28.01.2026 16:29
To nevadí, stejně je nejlepší!! smile
com
28.01.2026 17:23
v deblu urcite smilesmile
pantera1
28.01.2026 16:28
Jsem se těšila, že ten titul urveš, buď v deblu nebo s tím tvým snovým parťákem, no nedá se nic dělat. Ale přesně, není to žádná katastrofa. Sezóna se rozjíždí, takže budou jiné příležitosti a určitě i úspěšné. Ale nebudu lhát, jsem trochu zklamaná. Se to u klokanů nakonec moc nepovedlo.
PTP
28.01.2026 16:28
Horší než ztráta věnečku to nebude
pantera1
28.01.2026 16:28
Pokud nejde o život jde o h.....
tommr
28.01.2026 16:25
Katastrofa to není to má Katka pravdu. Zklamání to ale je a to veliké. Navíc to není poprvé. Podobně už SinTown selhaly na třech předchozích GS vloni a na TM ...
Katka by se měla vážně zamyslet nad tím jestli má pokračování s TT nějakou perspektivu ...
JLi
28.01.2026 17:47
com
28.01.2026 16:24
Přijít o nambr 1 To by byl skandál, katastrofa, tragédie, šok na AO
