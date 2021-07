Siniaková na Livesport Prague Open po odvráceném mečbolu zdolala Smitkovou. Ve čtvrtfinále vyzve Krejčíkovou

Kateřina Siniaková ještě před třemi měsíci procházela dlouhou krizí, s přechodem na antuku se však začala rozehrávat do své nejlepší formy a zahrála si čtvrtfinále v Istanbulu, semifinále v Parmě, na trávě v Bad Homburgu své první finále od ledna 2018 a na French Open i ve Wimbledonu se probojovala do třetího kola.

Na Livesport Prague Open ve Stromovce skvělou formu potvrdila a poradila si se ztrátou pouhých čtyř gamů s kvalifikantkou Jodie Burrageovou. S Terezou Smitkovou, která figuruje až v páté stovce žebříčku a do druhého kola turnajů WTA postoupila po více než dvou letech, však měla obrovské potíže.

Siniaková proti bývalé 57. tenistce světového pořadí příliš chybovala, hlavně z forehandu, a pustila svou krajanku do vedení setu a brejku. Pak ale zpřesnila mířidla, přestala kupit nevynucené chyby a hra se vyrovnala. Smitková dokonce měla za stavu 6-2 6-5 mečbol na returnu, Siniaková nicméně hrozbu odvrátila a po chybách Smitkové získala tie-break.

Hned po skončení úvodního gamu rozhodujícího dějství šla Smitková do dalšího vedení brejku. Jenže ten nepotvrdila a momentum zápasu se překlopilo na stranu Siniakové. Ta byla v devátém gamu tři míče od postupu, než hru přerušil déšť. Utkání se dohrávalo až dnes, Siniaková první mečbol nevyužila a Smitková měla brejkbol. Favorizovaná Češka se ale dostala k další šanci a tu po vybojované výměně proměnila.

Just what the doctor ordered



@K_Siniakova saves a match point and closes out a rain-interrupted victory against compatriot Smitkova at the @tennispragueopn! pic.twitter.com/Nqwz991WiP — wta (@WTA) July 15, 2021

"Nebyl to z mé strany nejlepší tenis, v prvním setu bylo těch chyb moc. Ale snažila jsem se pořád hrát a bojovat a nakonec se to vyplatilo," oddechla si v televizním rozhovoru Siniaková. "Ten mečbol mě mrzí, ale je vidět, že pořád s těmi lepšími můžu hrát a mám šanci," řekla poražená Smitková, někdejší osmifinalistka Wimbledonu.

Siniaková v pražské Stromovce startuje i posedmé a popáté je mezi nejlepší osmičkou, jejím maximem je semifinále z premiérového ročníku 2015. O jeho vyrovnání bude bojovat se svou krajankou a deblovou parťačkou Barborou Krejčíkovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

"I když bude na druhé straně Bára, tak budu chtít zase předvést nejlepší výkon. Uvidíme," řekla Siniaková. "Bude to těžký, protože se známe a navzájem si přejeme. Těším se a doufám, že si to užijeme. Je super, že jsme se potkaly a jedna z nás bude v semifinále. I pro diváky to bude hezké, že se v sobotu přijdou na jednu z nás podívat," uvedla Krejčíková v České televizi.

Již včera postup do čtvrtfinále slavila Tereza Martincová a utká se v něm se Slovenkou Viktórií Kužmovou.

Krejčíková nedávno v osmifinále Wimbledonu přišla o parádní sérii 15 výher. Senzační šampionka letošního French Open možná zahájila další vítěznou šňůru na domácím podniku v Praze, kde na třetí pokus zvládla osmifinále. V něm letos zdolala 7-6(2) 6-4 Ysaline Bonaventureovou z Belgie.

Krejčíková dnes střídala horší pasáže s těmi lepšími, udělala osm dvojchyb, až 127. hráčce světa nabídla 11 brejkbolů a čtyřikrát přišla o podání. V úvodní sadě Bonaventureovou dvakrát pustila do vedení brejku, nakonec set získala v tie-breaku, v němž vyhrála šest bodů v řadě. "To bylo hodně důležitý, trošku to pak ze mě spadlo. Nehrála jsem nejlíp, ale ubojovala jsem to," řekla Krejčíková.

Ve druhém dějství se rychle dostala do vedení 4-0 a náskok už nepustila, přestože potřebovala dva pokusy na doservírování zápasu a při tom prvním neproměnila tři mečboly.

Enjoying quite the run



@BKrejcikova battles past Bonaventure for a place in the @tennispragueopn quarterfinals! pic.twitter.com/C8GzFCAm8e — wta (@WTA) July 15, 2021

Greet Minnenová si zahraje o své první semifinále na turnajích WTA. Nasazená Belgičanka dnes porazila 6-3 7-6(3) lucky losera Anastasii Gasanovovou a ve čtvrtfinále se utká se Storm Sandersovou. Australanka po obratu vyřadila Nurii Parrízasovou a zahraje si o své první semifinále.

Xinyu Wang zdolala 3-6 7-5 6-1 En-Shuo Liang a poprvé v kariéře na okruhu WTA postoupila do čtvrtfinále. Devatenáctiletá Číňanka se v něm střetne s Grace Minovou.