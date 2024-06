Siniaková: Pochvala od Gauffové? Musím si asi sebe víc vážit

Kateřina Siniaková (28) byla po triumfu ve čtyřhře na Roland Garros šťastná, že potvrdila pozici jedné z nejlepších deblistek světa. Po předchozích sedmi grandslamových triumfech s Barborou Krejčíkovou ovládla poprvé turnaj s Američankou Cori Gauffovou (20), poté co v pařížském finále porazily italský pár Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová 7:6, 6:3. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport si spolupráci s Gauffovou pochvalovala a uvedla, že se nebrání v budoucnu pokračování.

"Je to skvělé. Jsem nadšená, že to takhle dopadlo. Myslím, že to byl skvělý turnaj a velice těžké finále. Jsem ráda, že jsme to zvládly," řekla Siniaková.

Turnajové pětky Siniaková s Gauffovou, které se kvůli zranění svých dosavadních spoluhráček Storm Hunterové a Jessiky Pegulaové daly dohromady dva dny před startem turnaje, ztratily na Roland Garros jediný set. Erraniovou a Paoliniovou porazily za téměř dvě hodiny.

"Bylo to velice náročné. Soupeřky jsou známé tím, že hodně míčů vrátí a neudávají rytmus. Hrají odzadu a nechávají soupeřky se 'vykazit'. I na síti mají skvělé schopnosti, hlavně Sara. Byl to velice těžký zápas," uvedla osmadvacetiletá Siniaková.

QUEENS OF PARIS



Coco Gauff and Kateřina Siniaková win their first doubles tournament together! #RolandGarros pic.twitter.com/4QNxyyCDBy — Eurosport (@eurosport) June 9, 2024

Česko-americkému páru pomohl hlavně zisk prvního setu v tie-breaku. Ve zkrácené hře prohrávaly 3:5, vyhrály ale 7:5. "Bez toho by to bylo potom o hodně těžší. Ony nenechávají nic zadarmo. To jsme se snažily i my a jsem ráda, že to dopadlo," podotkla Siniaková.

Utkání ukončil úder české tenistky u sítě. Poté zvedla ruce nad hlavu. Získala osmý grandslamový titul a třetí v Paříži. Gauffová vyhrála v deblu vůbec poprvé.

"Radost byla veliká. Neřešila jsem, jestli tam je angličtina nebo čeština. Obě jsme si to moc přály a povedlo se. Pro ni to bylo i poprvé, takže tam také nechala na kurtu všechno. Tvořily jsme dobrý pár, agresivní a ukazovalo se to i v těch zápasech," řekla Siniaková.

Od světové trojky a vítězky loňského US Open ve dvouhře Gauffové se dočkala pochvaly. "To jsem ráda. Věřím, že jsem dobrá deblistka. Myslím, že to teď dokazuji a že se dokážu přizpůsobit jakékoliv hráčce. Je pravda, že od více hráček slyším, že jsem nepříjemná. Musím si asi sebe víc vážit. Jsem ráda, že to takhle ty soupeřky berou a že jsem dobrá deblistka," uvedla Siniaková.

First time playing together, Grand Slam winners!



Gauff/Siniakova reign in Paris as the women's doubles champions.#RolandGarros pic.twitter.com/aBbIFjKMqs — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024

Navzdory úspěšnému vystoupení na Roland Garros spolu ve Wimbledonu Siniaková s Gauffovou hrát nebudou. Česká tenistka je již domluvená s jinou Američankou Taylor Townsendovou, ke Gauffové by se měla vrátit Pegulaová. Rodačka z Hradce Králové by se ale další spolupráci nebránila.

"Ještě jsme neměly šanci se o tom pobavit. Věřím, že ale příležitost nastane. Jak už jsem říkala na kurtu, budu určitě moc ráda, když si spolu nějaký další turnaj zase zahrajeme," dodala Siniaková.