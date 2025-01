Siniaková potvrdila deblovou dominanci. V Melbourne vyhrála třetí ze čtyř majorů a získala 10. titul

AUSTRALIAN OPEN – Kateřina Siniaková (28) vyhrála třetí ze čtyř posledních majorů ve čtyřhře žen a slaví zisk jubilejního 10. grandslamové trofeje. Česká tenistka s Američankou Taylor Townsendovou (28) ovládly půl roku po Wimbledonu také Australian Open, ve finále nejvýše nasazený pár porazil 6:2, 7:5 Su-Wei Hsieh (39) z Tchaj-wanu s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou (27) a společnou bilanci na majorech vyšperkoval na 15:1. V Melbourne česká tenistka zvítězila potřetí a upevní si pozici nejlepší deblistky světa.

Siniaková/Townsendová – Su-Wei Hsieh/Ostapenková 6:2, 6:7, 6:3

Kateřina Siniaková loni odehrála tři ze čtyř grandslamů s jinou parťačkou, přesto získala dva tituly. Na Roland Garros slavila s Coco Gauffovou a ve Wimbledonu s Taylor Townsendovou. A právě po boku americké vrstevnice Townsendové, s níž si loni zahrála i semifinále na US Open či finále na Turnaji mistryň, by ráda absolvovala kompletní sezonu 2025.

A hned na první letošní akci se jim opět dařilo. Na Australian Open ztratily v šesti duelech jen dva sety, ve finále přehrály 6:2, 6:7, 6:3 tchajwansko-lotyšské duo Su-Wei Hsieh a Jelena Ostapenková.

Nejvýše nasazený česko-americký tandem začal finálový duel v odpoledním horku skvěle a vedl 6:2 a 3:1. Za stavu 5:3 mohl utkání ukončit, Townsendová ale podruhé v řadě přišla o podání a zápas dostal dramatickou zápletku. Soupeřky ožily a také za pomoci publika si v tie-breaku vynutily třetí set.

Siniaková v jeho úvodu bojovala při nadhozu míčku s ostrým sluncem, udělala tři dvojchyby a podání ztratila. Podobné potíže pak ale řešila také nejzkušenější z finalistek Su-Wei Hsieh a bylo vyrovnáno 1:1. Od té chvíle už česko-americká dvojice problémy na podání neměla. V závěru získala 12 z 15 fiftýnů a přestože Siniaková na první mečbol spáchala další dvojchybu, po následné výměně už mohla se svou spoluhráčkou po dvou apůl hodinách boje slavit.

"Jsem moc šťastná, že jsme vyhrály. Jsem pyšná na to, jak jsme zvládly těžké situace a našly cestu k vítězství. A děkuju všem fanouškům za podporu, bylo úžasné si před vámi zahrát," usmívala se Siniaková během slavnostního ceremoniálu v Rod Laver Areně.

"Cítím se skvěle. Jsem strašně moc ráda, že to klaplo, protože to byl težký zápas hlavně po psychické stránce. Jsem hrdá na to, jak jsme to zvládly, jak jsme bojovaly a že jsme zvítězily," dodala na tiskové konferenci.

Siniaková s Townsendovou na majorech odehrály celkově 15 zápasů s bilancí 14:1, Jedinou porážku utrpěly v semifinále US Open s Kristinou Mladenovicovou a Shuai Zhang, kterým v Melbourne porážku oplatily.

Taylor Townsend & Katerina Siniakova win the Women’s Doubles



6-2 6-7(4) 6-3 vs Ostapenko/Hsieh in the F



Siniakova’s 10 Major Doubles Titles



3 AO

3 RG

3 Wimbledon

1 US Open



Townsend has won her 2nd major in doubles

(1st was 2024 Wimbledon w/Siniakova)pic.twitter.com/FLOdaSiPjr — TennisONE App (@TennisONEApp) January 26, 2025

"Velké poděkování patří Taylor. Užily jsme si spoustu legrace a to je to nejdůležitější. Děkuji, že se mnou hraješ, opravdu si to užívám," pochvalovala s Siniaková.

Osmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové vylepšila skvělou bilanci ve finále grandslamů na 10:2, poosmé v řadě v něm neprohrála. Prvních sedm trofejí získala s Krejčíkovou, další tři přidala po boku Američanek Gauffové a Townsendové. Ziskem 10. grandslamového titulu se odpoutala v historickém českém žebříčku od Heleny Sukové, v čele je s 12 deblovými vítězstvími Jana Novotná.

Siniaková ve finále grandslamů (10:2):

US Open 2017 – prohra (s Lucií Hradeckou)

French Open 2018 – titul (s Krejčíkovou)

Wimbledon 2018 – titul (s Krejčíkovou)

Australian Open 2021 – prohra (s Krejčíkovou)

French Open 2021 – titul (s Krejčíkovou)

Australian Open 2022 – titul (s Krejčíkovou)

Wimbledon 2022 – titul (s Krejčíkovou)

US Open 2022 – titul (s Krejčíkovou)

Australian Open 2023 – titul (s Krejčíkovou)

French Open 2024 – titul (s Gauffovou)

Wimbledon 2024 – titul (s Townsendovou)

Australian Open 2025 – titul (s Townsendovou)

Siniaková je nejlepší deblistkou

Siniaková vyhrála čtyřhru žen na šesti z posledních 11 majorů a je podruhé úřadující vítězkou tří grandslamů (Roland Garros 2024, Wimbledon 2024, Australian Open 2025), když porážku utrpěla pouze v semifinále US Open. Poprvé se jí to povedlo s Krejčíkovou, s níž ovládla dokonce tři grandslamy po sobě (Wimbledon 2022, US Open 2022, Australian Open 2023). S minimálně jednou trofejí z grandslamu zakončí pátou sezonu po sobě.

3x3 - Players to secure 3+ Women's Doubles titles in three of the four Grand Slam events in the Open Era:



Martina Navratilova

Natasha Zvereva

Gigi Fernandez

Pam Shriver

Jana Novotna

Katerina Siniakova



Triptych.#AO2025 | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/mSiwF2ry5V — OptaAce (@OptaAce) January 26, 2025

Česká tenistka si tak výrazně upevní pozici v čele deblového žebříčku. Na druhou Erin Routliffeovou z Nového Zélandu bude mít náskok 2585 bodů, na nově třetí Townsendovou dokonce 3372 bodů.

Finále Australian Open si majitelka dvou zlatých olympijských medailí Siniaková zahrála počtvrté za posledních pět let a vyhrála třetí ze čtyř posledních ročníků. Za letošní triumf si šampionky rozdělí 810.000 australských dolarů (asi 12,2 milionu korun).

Druhý triumf Townsendové

Townsendová slaví i druhý grandslamový titul mezi ženami po boku Siniakové. Na Australian Open zvítězila po 13 letech – v roce 2012 ovládla dvouhru i čtyřhru juniorek, v deblu pak vyhrála dívčí debl také ve Wimbledonu a na US Open. Siniaková ji pak stejným počtem deblových triumfů mezi juniorkami napodobila v následné sezoně.

"Je to pro mě speciální. Naposledy jsem na tomto kurtu hrála, když mi bylo 15 let. Na tomhle turnaji jsem mohla začít žít svůj sen. Upřímně jsem si ale nemyslela, že jednou budu hrát na takovéto scéně," uvedla Townsendová.

Rychlý přesun na další turnaje

Obě šampionky by nyní měl čekat rychlý přesun na turnaje WTA. Siniaková je stále přihlášena na halovou akci v rakouském Linci, Townsendová by v Singapuru měla vyzvat druhou nasazenou Belgičanku Elise Mertensovou.

"Teď letím do Linze, ale to je život nás tenistů. Když jsem tady vyhrála naposledy, tak jsem si to užila a letěla až další den a bylo to skvělé. Letos zase pokračuji dál. Mám co dělat, ale s tím se počítá. Neměnila bych to, raději budu spěchat na letiště a mít trofej, než letět další den bez trofeje," těší se Siniaková na další tenisvá dobrodružství.

Su-Wei Hsieh triumf neobhájila

Devětatřicetiletá veteránka Su-Wei Hsieh na Australian Open neobhájila dva tituly z loňska, kdy s Belgičankou slavila ve čtyřhře žen a s Polákem Janem Zieliňským v mixu. Ve sbírce má celkem devět trofejí z grandslamů - sedm z deblu žen a dvě ze smíšené čtyřhry.

"Gratuluji Katce a Taylor. Předvedly jste skvělý výkon. Nejsem s touhle trofejí spokojená. Je trochu menší než ta vaše, ale věřím, že to příště zvládneme lépe," řekla Su-Wei Hsieh.

Majitelka singlové i deblové trofeje z majorů Ostapenková prohrála finále Australian Open druhý rok po sobě. Loni neuspěla po boku Ljudmily Kičenokové, sedmadvacetiletá Lotyška pak ale s Ukrajinkou ovládla US Open a navázala na singlový triumf z Roland Garros 2017.

