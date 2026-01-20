Siniaková si na Anisimovovou věří: Zkusím ji přehrát fyzicky, mám šanci
Siniaková předvedla jedno z nejhladších a nejjednoznačnějších vítězství v prvním kole dvouhry, když své maďarské soupeřce Panně Udvardyové nabídla pouze dva brejkboly a bez větších potíží zvítězila 6:1, 6:2.
Rodačka z Hradce Králové absolvuje už třináctý start v řadě na Australian Open, přičemž ve dvouhře nikdy nepřešla přes druhé kolo. Zato její dobře známá dominance v deblu, která zahrnuje tři tituly z posledních čtyř ročníků Australian Open (2025 s aktuální parťačkou Taylor Townsendovou a dvakrát s krajankou Barborou Krejčíkovou).
Townsendová neprošla kvalifikací dvouhry, ale do hlavní soutěže se vrátila jako lucky loser a v neděli podlehla krajance Hailey Baptisteové ve třech setech.
Siniaková se ve čtvrtek v singlu poprvé utká se čtvrtou nasazenou Amandou Anisimovovou a protože její poslední výhra nad aktuální hráčkou TOP 10 na okruhu WTA se datuje až do února 2024 (6:2, 6:4 proti Coco Gauffové), nechtěla desetinásobná deblová grandslamová šampionka své šance na vítězství příliš rozebírat.
Gratulace k dominantnímu vítězství ve dvouhře. Jak hodnotíte svůj výkon?
"Jsem opravdu spokojená se svým výkonem. Byl to pro mě těžký zápas, protože jsem měla velké šance na výhru, a jsem moc ráda, že jsem ten zápas zvládla."
Mluvila jste (s deblovou parťačkou Taylor Townsendovou) o její prohře ve dvouhře, nebo se při společném soustředění zaměřujete jen na debl?
"O její prohře jsem nemluvila. Samozřejmě jsem ji nedávno viděla, ale bylo to den předtím, než se dostala do hlavní soutěže jako lucky loser. Bavily jsme se jen o její kvalifikaci a vím, že bude připravená a udělá maximum pro čtyřhru. Nezáleží na tom, jak hraje ve dvouhře."
Musely jste měnit přípravu, když se do hlavní soutěže vrátila jako lucky loser?
"Obě se soustředíme na dvouhru a pak samozřejmě, když jsme spolu v deblu, můžeme trénovat společně. Někdy ale ani netrénujeme spolu, protože se každá soustředíme na sebe a potkáme se až při rozcvičce. Známe se a víme, co je pro nás nejlepší, takže na sebe nespěcháme."
V dalším kole vás čeká čtvrtá nasazená Amanda Anisimovová. Co jste si pomyslela, když jste minulý čtvrtek viděla los?
"Vůbec jsem nad tím nepřemýšlela. Jsem prostě ráda, že jsem postoupila. Už jsem tu zažila pár těžkých porážek, takže v tom vidím velkou příležitost a šanci. Jsem opravdu šťastná, že jdu dál."
Bude to poprvé, co se spolu utkáte ve dvouhře. Co od zápasu čekáte a co je potřeba k tomu, abyste ji porazila?
"Je to skvělá hráčka. Loni měla opravdu výjimečný rok. Hraje hodně rychle, takže to určitě bude svižný zápas. Nemám co ztratit. Pokusím se ukázat svůj nejlepší tenis. Nemám takovou rychlost úderů jako ona, ale zkusím ji přehrát fyzicky. Na zápas se moc těším a uvidíme, jak to dopadne."
Mezi dospělými se prosazuje spousta talentovaných mladých Češek, čím si vysvětlujete, že je český tenis momentálně v tak silné pozici?
"Nedokážu říct, proč se prosazuje tolik mladých a dobrých hráček, ale mám radost, že je nás v pavouku tolik. Naše země si vede skvěle a jsem hrdá, že jsem Češka."
