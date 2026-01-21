Siniaková s Townsendovou na úvod nezaváhaly. Nosková i Macháč s Vocelem v deblu končí

AUSTRALIAN OPEN - Cestu za obhajobou titulu na Australian Open zahájily Kateřina Siniaková (29) a Taylor Townsendová (29) bezproblémovým, vítězstvím nad česko-belgickým párem Anna Sisková (24) Magali Kempenová (28) po setech 6:3, 6:4. Končí naopak Linda Nosková (21), se Slovenkou Rebeccou Šramkovou (29) i Tomáš Macháč (25) s Matějem Vocelem (28).
Siniaková s Townsendovou na úvod nezaváhaly (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Siniaková/Townsendová – Kempenová/Sisková 6:3, 6:4

Siniaková s Townsendovou vstoupily do zápasu suverénně, když ve čtvrté hře prolomily soupeřkám servis. Samy na svém podání ani jednou nezaváhaly a sadu dovedly k pohodové výhře 6:3 za 34 minut hry.

Hned na začátku druhého setu si vyzyvatelky nasazených jedniček znovu neudržely podání, když o něj přišla nejmladší hráčka na kurtu Sisková, a vypadalo to, že zápas bude mít velmi rychlý konec. Hned vzápětí ale přišla o servis Townsendová a bylo vyrovnáno.

V páté hře to byla opět olomoucká rodačka, kdo neodolal tlaku favoritek, a obhájkyně titulu šly znovu do vedení. Ani tentokrát ale Američanka brejk nepotvrdila a znovu bylo vyrovnáno – 3:3.

Rozhodující moment zápasu tak přišel v závěrečných dvou gamech. Potřetí ve druhém setu to byla Sisková, která nevyužila výhodu podání, a Townsendová tentokrát nezaváhala. Favoritky dovedly celý zápas za hodinu a osmnáct minut k očekávané výhře 6:3, 6:4.

Siniaková je v Melbourne, kde debl ovládla již třikrát, ve hře i v singlu. V prvním kole si rodačka z Hradce Králové bez problémů poradila s Maďarkou Pannou Udvardyovou, které přenechala tři gamy. Její deblová parťačka Townsendová už naopak dohrála, když nestačila na krajanku Hailey Baptisteovou.

Ve druhém kole budou Siniaková s Townsendovou čelit vítězkám utkání mezi Číňankami Yu, Yang a chorvatsko-mexickou dvojicí Ružičová, Zarazuaová.

Do druhého kola již postoupil Adam Pavlásek spolu s Australanem Johnem Smithem, když si poradili s ryze domácím párem Patrik Harper, Adam Walton 7:6, 6:3.

Úspěšný úvod má za sebou i český pár Jessika Malečková, Miriam Škochová, které bez problémů přehrály česko-brazilskou dvojici Sára Bejlek, Laura Pigossiová jednoznačně 6:2, 6:1.

Nosková, Macháč i Vocel dohráli

Nedařilo se naopak Lindě Noskové s Rebeccou Šramkovou, když podlehly silné dvojici Asia Muhammadová, Erin Routliffeová dvakrát 4:6. Česko-slovenský pár sice v prvním setu stáhl ztrátu 2:4, další ztracené podání ale poslalo do vedení 1:0 na sety jejich soupeřky.

Ve druhé sadě se situace opakovala. Nosková se Šramkovou smazaly vedení favoritek 3:1, za stavu 4:4 ale podruhé v setu přišly o servis a soupeřky již utkání dovedly do vítězného konce.

Na čtvrtfinálovou účast na loňském US Open nenavázali ani Macháč s Vocelem, když jednoznačně podlehli argentinské dvojici Máxim González s Andrés Molteni 1:6, 4:6.

Český pár vstoupil do zápasu prohraným podáním a nabral ztrátu 0:3. Poté sice Macháč s Vocelem získali svůj první game, to však také bylo z jejich strany v úvodní sadě vše.

Jednoznačný duel pokračoval i ve druhém setu. Argentinci šli rychle do vedení 3:1 a náskok si již bez větších problémů pohlídali. Za hodinu a sedm minut se tak mohli radovat z pohodové výhry 6:1, 6:4.

Výsledky mužské čtyřhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
